Bakan Stijovic Bodrum'daki tohum merkezine hayran kalan

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından Bodrum'a gelen Montenagro (Karadağ) Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic Bodrum'daki tarım hizmetlerine hayran kaldı.

Ankara'daki temaslarının ardından iş insanı Turizmci Bülent Kaya misafiri olarak Bodrum'a gelen Bakan Stijovic, Bodrum Belediyesi'nin Mumcular Mahallesi'ndeki Tohum Merkezini ve Tarım Kampını ziyaret etti. Tohum merkezinde oldukça etkilenen Bakan Stijovic, Tarım kampında da uzun süre vakit geçirerek incelemelerinde Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'dan ve Tayfun Yılmaz'dan bilgi aldı. Stijovic'e, Tarım Müdürlüğü Genel Müdürü Miroslav Cimbaljeviç, Ormancılık ve Avcılık İzleme Sektörü Başkanı Novica Tmusic de eşlik etti.

Stijovic, ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunarak “Bodrum'da yaşadığım deneyim çok ilginçti. Bodrum'daki tarımla ilgili Bodrum Belediyesinin yaptıklarını Karada'da uygulamaya geçireceğim. Biz küçük bir ülkeyiz. Sadece tarım sektörü değil, ormancılık sektörü de bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz bir alan. Aramızda bu sektörle ilgili ciddi anlamda farklılıklar var. Türkiye'nin çok daha önde olduğunu ifade edebilirim. Ama bu deneyimler bir takım iş birliklerle bu tecrübeleri paylaşarak bizde bu farkı kapatmak için çaba harcayacağız. Gelişmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm Akdeniz bölgesine fidan dikmek lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Ankara'da ziyaret ettiğini söyleyen Stijovic, " Türkiye'ye 200 milyondan fazla ağaç dikilecek olması bence tüm Akdeniz'e yayılması gereken bir faaliyet. Bunun benzerini biz de ülkemizde yapacağız. Bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte Türkiye'den iklim değişikliği ile mücadele etmenin evlatlarımız ve torunlarımız için çok önemli olduğuna dair çok güçlü bir mesaj gönderdik. Doğamızı gelecek için korumalıyız. Bu toplantıda gönderdiğimiz mesaj buydu. İçinde yaşadığımız iklim değişikliğiyle ilgili olarak çok ciddi anlamda iş birliği yapmamız gerektiğini, bu geleceği torunlarımıza bırakmak adına çok ciddi çaba harcamamız gerektiğini ortak bir dille paylaştık." ifadesini kullandı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun da belediye olarak 2019'da tarımsal hizmetler müdürlüğünü kurarak ciddi bir faaliyet alanı oluşturduklarına dile getirerek “Karadağ'dan gelen misafirimiz var. Bodrum'daki tarımsal faaliyetlerimizin gösterdik. Bizlerle iş birliği içinde son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise Bakan Stijovic'in tohum merkezinden çok etkilendiğini ifade ederek “ Tohum merkezini gezen heyet çok şaşırdı. Kendilerinin de Karadağ'la ortak çalışmalar yapmak istediklerini biz ilettiler. Kendi ülkelerinde yerel tohuma dahir bir çalışma olmadığını bu fikrin çok doğru bir karar olduğunu bizlere iletti”.

Bodrum Programı boyunca Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ve İş insanı Bülent Kaya heyete eşlik ederek tarım faaliyetlerinin yanı sıra Bodrum'un kültürel yerlerini de gezdirdi.

Bodrum'daki tarımsal hizmetlerin ardından Azka otel tarafından düzenlenen yemekte Muğla ve Bodrum protokolü ile buluştu. Yemeğe Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bigehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Turizmci Bülent Kaya, iş insanları, dernek ve daire başkanları katıldı. Yemekte Bodrum Kaymakamı Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bakan Bakanı Aleksandar Stijovic hediyeler taktim etti.