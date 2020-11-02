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Bakımlı ve şık giyimli kadın hırsızlar polisleri bile şaşırttı

Muğla’nın turistik ilçelerinde yerli turist gibi gezip, ilçe ilçe dolaşarak zincir marketlerden hırsızlık yapan ikisi kadın 3 kişilik şebeke Datça’daki son işlerinde yakalandılar.

Muğla'nın turistik ilçelerinde yerli turist gibi gezip, ilçe ilçe dolaşarak zincir marketlerden hırsızlık yapan ikisi kadın 3 kişilik şebeke Datça'daki son işlerinde yakalandılar. Oldukça bakımlı ve şık giyimli kadın hırsızlar polisi bile şaşırtırken, şebeke üyelerinin yaşlarından daha fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre; kendilerini tatile çıkmış zengin görünümü veren Ahmet S., Seren D. ve Bahriye G. isimli 3 kişilik ekip gittikleri bölgelerde müşteri gibi girdikleri zincir marketlerde çıkışı da giriş kapısından yaparak marketlerden ekonomik değeri büyük ancak taşıması basit olan çok miktarda eşya çalarak satmaya başladılar. Marmaris'te zincir marketin bir şubesinden oldukça yüklü miktarda eşya alıp, marketin giriş kapsından çıkarak ödeme yapmadan eşyaları müşteri görünü ile araçlarına dolduran şebeke akşam saatlerinde işlerini yapmak üzere Datça'ya geldi. Datça'da da yine bir zincir marketin şubesine müşteri gibi market arabası ile girip bol miktarda parasal değeri yüksek malzeme alıp üzerine de kıyafetle örterek giriş kapısından çıkış yapan ekibi fark eden görevliler duruma müdahale etti.


Yakalanacaklarını anlayınca marketin çıkış kapısında çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçan 2'si kadın 3 kişi kaçarak izlerini kaybettirmek istedi. Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine bölgede arama yapan Datça Polisi, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen 2'si kadın 3 zanlıyı ilçeden kaçmaya çalışırken yakaladı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada ise Marmaris'ten öğlen saatlerinde bir marketten parası ödenmeden kaçırılmış çok miktarda ürün ele geçirildi.


Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespitleri yapılan şık giyimli ve bakımlı kadınların yaşlarından daha fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen hırsızların sorgusu devam ediyor.

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