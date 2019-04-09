Bakkal esnafına TESK kart dağıtımı başladı

Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun uygulamaya koymuş olduğu TESK kartlarının dağıtımına başlandığını duyurdu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun uygulamaya koymuş olduğu TESK kartlarının dağıtımına Milas'ta da başlandı. TESK kart dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Bakkallar ve Bayıler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, üyeleri ziyaret ederek birçok alanda indirim sağlayacak olan TESK kartları takdim ediyor.

TESK kartların bakkal esnafına hayırlı olmasını dileyen Sabancı, “Esnaflarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen gösteriyoruz. Onların çıkarlarını korumaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek. TESK kartların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.