Bakkallar sigara satışıyla ilgili uyarıldı

Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milas Bakkallar ve Bayiler Odası'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte; bakkallara sigara satışlarıyla ilgili gerçekleştirilen cezai işlemler ve sigara bağımlılığı konuları ele alındı.

Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milas Bakkallar ve Bayiler Odası'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte; bakkallara sigara satışlarıyla ilgili gerçekleştirilen cezai işlemler ve sigara bağımlılığı konuları ele alındı.

Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda dün gerçekleştirilen etkinliğe; Milas İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Ergun Kırova, Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım, Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığından Uzm. Dr. Duran Ada, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Mesut Ünal ve bakkallar ve sağlık çalışanları katıldı.

Tütün ve tütün mamullerinin satışı ve zararları ile gerçekleştirilen seminerde; bakkallara yönelik tek dal sigara satışları ve cezaları, sigara bağımlılığı gibi konular anlatıldı.

Milas İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Ergun Kırova, seminerde açılış konuşmasını şu şekilde gerçekleştirdi: “Bilindiği üzere sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigara, yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bu ürünü kullanmaktadır ve uzun süre sigara kullanan kişilerde maalesef hastalıkların geri dönüşü mümkün olmamaktadır. Gençlerin bu zararlı maddeye ulaşmasını kolaylaştıran dal sigara satışını önlemek bu bağlamda öncelikli hedefimiz olmalıdır. Bu konudaki duyarlılığı hepinizden rica ediyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Mesut Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım, Polis Memuru Yasin Aşçı, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Duran Ada tütün ürünlerinin satışının hukuki sorumlulukları, yaptırımları ve tütün ürünlerinin zararları hakkında sunum yapacaktır.”

Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığından Uzm. Dr. Duran Ada, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakırken oluşan yoksunluk tablosunu açıkladı.

Uzm. Dr. Ada, sigara bağımlılığı ile ilgili şunları söyledi: “Sigarayı bırakırken, bırakmaya çalıştığınız zaman bir yoksunluk oluşacak vücudunuzda. Onlara nikotin yoksunluk tablosu diyoruz. Tasarlandırılan daha fazla miktarlarda, daha uzun sigara içiminde kişi 3 paket sigara içiyorsa, 3 paket aslında içmek istemiyordur. Aslında 5 taneye filan düşürse aslında o ona yetecek ve onu bırakma düşüncesi belki olmayacak. Sağlık için önemi bir yanda, sigaraya başlayan onu bırakamıyor. Sigarayı bırakma isteğinin olması ve bu çabaların başarısızlığa uğramasıMadde bağımlısı ola bir insan; ben bunu yarından itibaren bırakmak istiyorum diyor ama bunu bırakamıyor. Kişi hiçbir destek almadan, tıbbi destek almadan yarından itibaren onu bırakma olasılığı yüzde1'dir. Sigara içme süresini 5 dakika olarak düşündüğünüz zaman sadece arama süresi değil, günde sigara içmeye 3 saat ayrılıyor. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu biliyorsunuz ama içmeye devam ediyorsunuz. Sigarayı bıraktığınız zaman bir yoksunluk tablosu oluşacak. Sigara bıraktıktan sonra; üzüntü, çökkünlük, huzursuzluk, iştah artması, kilo alma, ağız kuruluğu, baş ağrısı 1 ay boyunca sürebilir. Sigara bırakmak için Sigara Bırakma Polikliniği var. Bırakmak isteyenleri polikliniğimize bekliyoruz. Sigara bırakmanın ne tür yararları var; Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudu terk eder ve bu süreçten sonra yoksunluk tablosu başlar. Sigara içen insan, sigarayı bıraktıktan 3 gün sonra koku ve tat alma duyusu artar. Önceden yediğiniz elmanın tadı, sigarayı bıraktıktan sonra çok farklı gelebilir. Koku ve tat duyusu açıldığı için, sigara bırakımlarında kilo alımı olabilir.”

Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım: “Bağımlılık, kişinin bir şeye aşırı bağlanmasıdır. Onun kendisine zarar vereceğini bilse bile asla ondan kurtulamamasıdır. Sigara veya alkol sizi bir süre sonra idare etmeye başlar. Dünyada maalesef en yaygın olan sigaradır. Çocuklarımız sigarayla, çok erken yaşlarda tanışıyor. Biz, maalesef çocukların çok erken yaşlarda sigarayla tanışmasını engelleyemiyoruz. Çocuklar, arkadaşlarından borç alarak sigara almaya çalışıyor. Sigaranın içerisinde yaklaşık 4 bin adet zararlı madde bulunuyor. Sigara beyne ve tüm vücuda zararı var. Gençlerde, en önemlisi ergenlik döneminde sigara kullanımı beyin ve kişilik gelişimini olumsuz etkiler. Madde satıcılarının en kolay hedefi, sigara kullanan gençlerin olmasıdır. Sigara kullanan gencin; kötü arkadaşları olur, ailesiyle ilişkileri bozulur, ders başarısı düşer. Gençlerin en az 3'te 1'i lise çağlarında mutlaka sigarayla karşılaşıyor. Bazı bakkallarda; gençlere yönelik satılan tek dal sigaralar, gençlerin sigarayla erken yaşta tanışmasını etkiliyor. Tek dal sigara satan yerler, sıkı denetim altına alınmalıdır. Her gün 5 milyon ve her saat neredeyse bir Bafa Mahallesi nüfusu kadar insan, sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Çocuklarımıza, sigaraya ‘hayır' denmesi gerektiğini öğretmeliyiz. Sigara, binlerce kez ‘Hayır' diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ambalajlı ürün bozana ceza

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Mesut Ünal; tek dal sigara satışları ve TAPDK'ya uygun olmayan satışlarda ve işyerlerinde gerçekleştirilen cezai işlemleri anlattı. Komiser Yardımcısı Ünal; TAPDK'ya uygunsuz işyerleri ve özellikle ambalajlı ürünü bozan ve tekli şekilde satış gerçekleştirilen işyerlerinde, ağır para cezaları kesildiğini hatırlattı.

Gerçekleştirilen seminerin ardından Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, “Buraya katılan arkadaşlarımın hepsi esnaftır. Hepimiz bakkalız. Katılım yapan herkese teşekkür ederim. Bu yasalara dikkat eden bizleriz. Gerekli bilgileri veren herkese çok teşekkür ediyorum. Biz, 18 yaş altındaki kişilere sigara veya alkol satışı yapmıyoruz. Genç olan kişiler, bizden sigara veya alkol istediğinde, kimlik istiyoruz. Ama kimlik istendikten sonra bakkallara çok ağır tepkiler geliyor. 18 yaşındakine söz anlatamazsak, 21 yaşındakine nasıl laf anlatacağız. Bize üye olan bakkallarımız ve esnaflarımız, TAPDK'sız satış yapmaz. Önemli olan TAPDK'sız satış yapan yerlerin kontrol edilmesidir. Herkese çok teşekkür ederim.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Seminer, görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.