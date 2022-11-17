Bal üreticisi Yıldırım, "Yangınlar sonrası narenciye balı üzerine yoğunlaştık"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Arıcılık Kongresi'ne katılan bal üreticilerinden Yıldırım Yıldırım, Köyceğiz'de yaşanan orman yangınları sonrasında çam balında yaşanan kayıpların ardından narenciye balı üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Marmaris'te 12 ülke ve Türkiye'nin bir çok ilinden gelen 700 arıcı ve bilim insanlarının buluştuğu Arıcılık Kongresi'nde sektör temsilcileri de kurulan stantlarda ziyaretçilere ürün tanıtımları ve bilimsel çalışmaları anlatıyor. Kongreye katılan üreticiler arıcılık sektöründeki gelişmeleri yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

"Her arıcının görmesi lazım"

Her iki yılda bir düzenlenen Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) ‘nin düzenlediği içeriği en geniş kongre olarak geçen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam balı kongresine İstanbul ilinin Şile ilçesinden gelen Kemal Şafak ‘' 35 yılından bu yana arıcılık yapıyor, kongre çok güzel her arıcının gelip görmesi lazım" dedi.

"Narenciye balı üzerinde çalışıyoruz"

Köyceğiz'den kongreye katılan ve 10 yaşından bu yana dedesi ve babası ile arıcılık yaptığını belirten 40 yaşındaki Yıldırım Yıldırım ‘' Sektörde ne gibi gelişmeler var diye geldim stantları dolaşıyorum yenilikleri öğreniyorum. Köyceğiz'de çam ormanlarımızın çoğunluğu yanması ve iklim değişikliği sebebi çam balımız ne yazık ki ciddi kayıp yaşadı. Biz de narenciye balı üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ‘' şeklinde konuştu.

"Kendi ürettiği propolisle girişimci oldu"

Kongreye hem sponsor, hem firma hem de konuşmacı olarak katılan Yüksek Gıda Mühendisi Asli Elif Tanuğur çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek için geliştirdiği arı ürünleri ile markalaşarak arı ürünleri kategorisinde inovasyon ödüllerinin ilk üçünü de aldı. Tanuğur "Çocuklarımın bağışıklık sistemine bir çare ararken propoliste tanıştım. Arı ürünleri üzerine doktoramı yaptığım için bu konuda uzmanım, kendi ürettiğim propolis oğluma fayda edince bunu benim gibi diğer anneler için daha bilinir hale getirmek istedim. Türkiye'de arıcılık ve arı ürünleri konusunda bir çok bilim insanı ile çalışarak kaynaklar oluşturup bunları alana dağıttık. Kadın girişimci olarak ülkemizi yurt dışı ve yurt içinde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. İnovasyon ödüllerinin hepsini almamız ile birlikte ödül sayımızı 55 e çıkarmış olduk ‘' diyerek sektörün gelişmesi adına her türlü bilimsel çalışmaya destek vereceklerini belirttiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı ve kongrenin bilim kurulu görevlisi Ali Korkmaz "Bu kongrenin buraya kadar gelmesinde Türkiye Arıcılar Birliği'nin büyük emekleri var. Bu kongre Türkiye arıcılarının bir araya gelmesini sağlayan, sektör sorunlarını konuşabildiği paylaşabildiği ve sorunlara çözüm bulunması için yoğun çalışmalar yapılan bir çalıştay kongresidir. Tabii ki Türkiye arıcılarının kaynaştığı böyle bir projenin daha da gelişerek ve kalabalıklaşarak devam etmesi temennimizdir " dedi.