Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

2022 yılı ilkbahar mevsiminin bal üreticilerinin lehine geçtiğini belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bazı bölgelerde olumsuz hava şartlarının yaşandığını açıkladı.

Son yıllarda şiddeti giderek artan küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tüm tarım sektörleri gibi bal üreticilerinin de yaşadığını belirten Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, kuraklık, hortum, dolu, sam yeli, aşırı yağış, sel, su baskınları gibi iklim olaylarından etkilenen sektörlerin başında da arıcılık geldiğini açıkladı.

Arıcıların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için, bulundukları bölgelerdeki arı konaklama yerlerini ve bölgenin meteorolojik verilerini dikkate alarak önlem almalarını isteyen TAB Başkanı Şahin, “Doğu ve Orta Anadolu'da vatandaşlar arılarını sele kaptırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile sözleşmemiz var. Bütün birliklere bölge ve ülkemizdeki hava durumu hakkında mesaj attırıyoruz. Birlik başkanlarımız tarafından da bu mesajlar birlik üyesi arıcılarımıza gönderiliyor. Arıcılarımızın günlük gelen hava şartlarına göre önlem alması gerekiyor” dedi.

Arı kovanlarının TARSİM'e sigorta yaptırılması gerektiğini belirten Şahin, “Arıcılarımızın birçoğu arı kovanlarının sigorta yaptırılması konusunda istekli değil. Türkiye Arıcılar Birliği olarak TARSİM ile sigorta konusunda işbirliğimiz var. Sigortalı olan kovanların afet durumunda kayıp yaşanması halinde bu kayıplar ödeniyor” dedi.

“Balın kilogram maliyet fiyatını açıklayacağız”

Hava şartlarının bal üretimi için bu yıl elverişli olduğunu belirten Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin, “Şu anda hava durumu bizim istediğimiz gibi. Doğu ve Batıda arıların faaliyeti çok iyi. Eğer bu hava şartları böyle giderse bal olur. Üreticilerimiz ve bilim insanları ile 1 kilogram balın maliyeti üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde 1 kilo balın maliyet açıklamasını kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda maliyetler bir hayli yükseldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ortada. Karamsar değiliz” dedi.

Yağışlardan Sivas ve Erzincan'da kovan kayıpları yaşandı

Haziran ayı içinde başlayan yağışlı hava nedeniyle Sivas ve Erzincan'da kovan kayıplarının yaşandığı açıklanırken, Sivas'ın Ulaş ilçesinin Korubaşı köyü Tecer Dağı'nda Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Mustafa Şimşek ve eşi Emine Şimşek'e ait arılı kovanlar aşırı yağış sonucu meydana gelen sel sularının altında kaldı. Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı aynı zamanda TAB Genel Başkan Yardımcısı Rasim Kaplan tarafından çevrede bulunan Samsunlu arıcılar bölgeye yönlendirilerek, Şimşek ailesinin sel suları altında kalan arılarının bir kısmı kurtarıldı.

Erzincan merkeze bağlı Işıkpınar Mahallesi'nde, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi Bülent Arslan ve Murat Sarıoğlu isimli arıcılara ait arılı kovanlar, aşırı yağış sonucu meydana gelen sel sularının altında kaldı. Murat Sarıoğlu'nun 65 arılı kovanı sel suları altında kalırken, Bülent Arslan'a ait 250'ye yakın arılı kovanı sel suları altında kaldı.