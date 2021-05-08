Balavca Deresi'nden 120 ton atık çıktı

Ekipler dereden 120 ton atık topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında yaşanabilecek kötü kokuları önlemek için dere temizliklerini sürdürüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde merkez mahallelerinin içinden geçen 4 bin 650 metre uzunluğunda ki Balavca derisinde temizlik çalışmaları başladı.

Ekipler derede 2 bin 650 metre temizlik yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında 120 ton atık çıkartıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri daha öncede Milas'ta Çökertme Mahallesi'nde ve Narhisar Mahallesi'nde 2 bin metrelik temizlik çalışması gerçekleştirmişti.