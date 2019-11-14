İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balık fiyatları el yakıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesi balıkhanede balık fiyatlarındaki artış el yakıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi balıkhanede balık fiyatlarındaki artış el yakıyor.


Fethiye balıkhanesinde çeşitli balıklar tezgahları süslerken özellikle Karadeniz'de çoktan Hamsi başlığı Ege'de kilosu 25 tl de tezgahlarda yerini aldı.


Tezgahları dolaşan vatandaşlar başlığın çok pahalı olduğunu dile getiriken,balık satıcıları balık fiyatlarının hava şartlarına göre değişim olduğunu belirttiler.


Fethiye balık pazarında hamsi 25, istavrit 25,deniz levreği 70, sardalya 20, yaladırma 50, beyaz sokarca 35, beyaz palamut tane 40, deniz kefali 30,karides 60, çumra 35, karagöz 50 TL'den satışa sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.