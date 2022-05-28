Balık istifi kaçış planını polisler bozdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollar ile yurtdışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenler bir midibüste balık istifi şeklinde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi Datça karayolu üzerinde yaptıkları saha çalışmaları ve rutin güvenlik kontrolleri çerçevesinde bir araçtan şüphelendi. Ekipler durdurdukları midibüs içinden üst üste oturmuş, ellerinde torbalar ve valizleri olan içlerinde çocuklar ve kadınlar da bulunan 19 düzensiz göçmen çıktı. Araç içinde yapılan kontrollerde kaçak göçmenlerin beraberinde sırt çantaları, 18 adet can simidi, 1 hava pompası ve bir deniz yatağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Midibüsün şoförü Z.D. gözaltı işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Marmaris Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği ve adli kontrollü olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. 19 düzensiz göçmen ise evrak işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresine sevk edildi.