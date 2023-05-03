Balık istifi kaçma planlarını polis bozdu: 1 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde içerisinde 8 kişilik araca 26 kişi binerek yurt dışına kaçma planı yapan düzensiz göçmenler polis ekipleri tarafından yakalanırken, gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği'nin düzensiz göçmen kaçakçılığı ve yasadışı yollar ile yurtdışına çıkışları önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün akşam saatlerinde yaptıkları operasyonda 8 kişilik minibüs içerisinde bulunan 26 düzensiz göçmen ve minibüs şoförü S.K.'yı yakaladı. Balık istifi şeklinde minibüste yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü S.K. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.