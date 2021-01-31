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Balık tutmaya giden Kırgız genç denizde boğuldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde balık tutmaya giden Kırgız Genç dalganın çarpması ile denize düşüp boğularak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık tutmaya giden Kırgız Genç dalganın çarpması ile denize düşüp boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Faralya Mahallesi Aktaş mevkiine üvey babası Hüseyin Arslan ile balık tutmaya giden Kırgız Nurzighigit Zhenishbekov (18) kayalık alanda balık tutarken dalgaların çarpması sonucu denize düştü.


Baba Arslan'ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine bölgeye sağlık, Jandarma ve sahil güvelik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, Zhenishbekov'u denizden çıkararak, karada bekleyen sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekibi Zhenishbekov'un hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yerinde yapılan incelmenin ardından Zhenishbekov'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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