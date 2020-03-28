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Bando takımından vatandaşlara moral konseri

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, belediye bando takımı korona virüs salgını nedeniyle evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara mahalleri dolaşarak “moral” konseri verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, belediye bando takımı korona virüs salgını nedeniyle evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara mahalleri dolaşarak “moral” konseri verdi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş “Evde Kal” çağrısında bulunurken, Fethiye Belediye Bandosu koruyucu kıyafeti, eldiven ve maskelerini takarak mahalle, cadde ve sokakları gezerek konser verdi.


Bandonun konser verdiği yerlerde, vatandaşların evlerinin balkonundan parçalara alkışlarla eşlik etti.


Belediye Başkanı Alim Karaca “Belediyemizin bando ekibi, evde kal çağrısına uyan vatandaşlarımıza moral olmak için mahalleleri, balkonları şenlendirdi” dedi.

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