İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bankalardan koronavirüs tedbiri

Muğla’nın Menteşe ilçesinde koronavirüs, tedbirleri gerekçesiyle bazı bankalar işlem yapmak için gelen vatandaşları tek tek içeri alıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde koronavirüs, tedbirleri gerekçesiyle bazı bankalar işlem yapmak için gelen vatandaşları tek tek içeri alıyor.


Koronavirüs önlemleri kapsamında şubede yoğunluk oluşmasını engellemek için, banka içine vatandaşlar tek tek alınıyor. Diğer vatandaşlar ise sırayla içeri giriyor. Banka çalışanları da dönüşümlü olarak izne ayrılıyor. Bankalarda Koronavirüs nedeniyle mümkün olduğunca en az personelle çalışılmaya devam edileceği öğrenildi. Hatta bazı bankalar tarafından müşterilerin bankalara gelmeden işlem yapabilmeleri için yeni uygulamalar devreye sokuldu. Bunun yanı sıra ATM'lere daha fazla para konulduğu, EFT'lerden ise ücret alınmadığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.