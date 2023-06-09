Barakadaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barakada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi Asparan mevkiindeki ormanlık alan içerisinde bulunan bir barakada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla orman bölge müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.