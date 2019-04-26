Barınak görevlilerinin sahipli köpeği öldürdüğü iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Hayvan Bakım Merkezi görevlilerinin kendisine ait köpeği öldürdüğünü iddia eden Emin Güler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yavru olarak çöp tenekesinde bulduğu köpeğin yaklaşık üç yıldır bakımını üstlenen, ilçede avukatlık yapan Emin Güner, “Odi” isimli köpeğinin kaybolması üzerine arama yaptı. Köpeğini Fethiye Belediyesi'ne bağlı Hayvan Bakım Merkezi görevlilerinin sokaktan uyutarak yakaladığını öğrenen Güner, merkeze giderek yetkililerden bilgi aldı.

Görevlilerin ilk olarak köpeğin barınaktan kaçtığını söylemesi üzerine Güner ve yakınları yaklaşık 2 saat ormanlık alanda köpeği aradı. Yapılan arama çalışmalarına rağmen köpeği bulamayan Güner ve yakınlarının barınak görevlilerine köpeğe ne olduğunu sorması üzerine, görevlilerin köpeğin fazla anestezi nedeniyle öldüğünü ve gömdüklerini itiraf etti.

Fethiye Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Güner, "Çöp tenekesinin önünde gözleri kapalı halde bulduk ve sahiplendik. Yaklaşık 3 yıldır da bakıyoruz. Kulübesinden kaçtığını ve kültür merkezi civarında belediyeye bağlı olan hayvan bakım merkezi görevlileri tarafından uyuşturularak alındığını öğrendik. Hayvan barınağına gittiğimizde köpeğin burada bırakıldığını, ipini kopardığını, kaçtığını, çevrede bulabileceğimizi söylediler. Yaklaşık 2 saat aradık ama bulamadık. Görevlilerin bazı davranışlarından şüphelendim ve olayın doğrusunu anlatmalarını istedim ve onlar da itiraf etti. Köpeğin fazla uyuşturucu verdikleri için öldüğünü ve gömdüklerini söylediler. Gömülen yere gittik 3 metre civarında toplu bir mezar vardı. Bizim köpeğimiz ve başka köpekler de vardı. Köpek alındığı yerde mi yoksa barınakta mı itlaf edildi, kuşkuluyuz. Suç duyurusunda bulunduk. Sorumluların ortaya çıkmasını istiyoruz. Yakalamanın gerekli yönetmeliklerde belirtilen usullere göre yapılmadığı kanaatindeyiz. Küçücük köpeğin uyutularak alınması da suçtur. Diğer canlıların yaşama hakkının önüne kimse geçemez. Bunun meşru hiçbir yanı yoktur. Hiçbir savunmanın arkasına gizlenemezler. Bunun bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Fethiye Belediyesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.