Barınaktan malikaneye yolculuk

Marmaris'te barınakta yaşayan dört köpek, ziyaret için ilçeye gelen Alman aile tarafından sahiplenildi. Maira, Elsa, Kelly ve Nica adı verilen sevimli köpekler Almanya'da malikanede yaşıyor.

Muğla Marmaris'te barınakta yaşayan dört köpek, ziyaret için ilçeye gelen Alman aile tarafından sahiplenildi. Maira, Elsa, Kelly ve Nica adı verilen sevimli köpekler şuan malikanede yaşıyor. Ünlü iş insanı ve aynı zamanda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve eşi Gül Yazıcı Almanya'dan gelen yakın arkadaşları Christian Friedrich Schacht ve ailesini ağırladılar. Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Christian, gerekli yasal işlemleri yaptıktan sonra hayran kaldığı 4 köpeği sahiplendi. Maira, Elsa, Kelly ve Nica isimli barınak köpekleri yaşamlarını Alman ailenin Stuttgart'a bulunan malikanesinde yaşıyor. Ailenin çektiği fotoğraflarda, Maira, Elsa, Kelly ve Nica oldukça mutlu gözleniyor. Sevimli köpeklerin sağlık kontrollerini yapan veteriner ve sağlık teknikeri Mehmet Akif Temel konu ile ilgili konuştu. Hayvanseverlere barınaklardan köpek sahiplenmesi çağrısında bulunan Temel, “Köpeklerin yurt dışı çıkış işlemleri ve testleri dört ay sürdüğü için bu zaman zarfında köpekleri evimizde misafir ettik. Köpekler çok sevimli ve cana yakındı. Biz de zor ayrıldık ama onları Almanya'da çok güzel bir hayatın beklediğini bildiğimiz için içimiz rahattı. Bakabilecek durumda olanların mutlaka Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden veteriner kontrolünde köpek sahiplenmelerini tavsiye ediyoruz. Köpekler edinebileceğiniz en sadık dostlardır.” dedi.