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Barış Manço'nun ‘Kurtalan Ekspres'i Bodrum'da

Anadolu Rock ve pop müziğinin efsane ismi Barış Manço, vefatının 21.

yılında 2 Şubat 2020 Pazar akşamı Bodrum Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserle anılacak.


Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen Barış Manço Anma Konseri; 2 Şubat Pazar akşamı Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 1972 yılında Barış Manço'nun önderliğinde kurularak vefatına kadar sahne hayatını birlikte devam ettiren Kurtalan Ekspres, gecede sanatçının unutulmayan eserlerini seslendirecek.


Konserde; Türkiye adına kültür elçisi görevini üstlenen ve 7'den 77'ye herkesin hayatına dokunan Barış Manço'nun hayatının anlatıldığı mini bir belgesel de gösterilecek. Kurtalan Ekspres'in bas gitarcısı ve Gülpembe'nin bestekarı Ahmet Güvenç'in de yer alacağı konser saat 20.00'de başlayacak.

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