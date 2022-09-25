Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğlada güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Turgut Dağlarbaş, Antalya'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir marinada güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgut Dağlarbaş (39) motosikleti ile Fethiye'den motorcu arkadaşları ile birlikte Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Turgut Dağlarbaş'ın kullandığı motosiklet Antalya'nın Korkuteli ilçesi Küçüklü Mahallesi sınırında virajda kontrolden çıkınca savruldu ve kenardaki bariyerlere çarptı.

Uzun yıllar Dalaman Havalimanında güvenlik görevlisi olarak da çalışan Turgut Dağlarbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.