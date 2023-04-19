Başarılı Akademisyenler iftarda buluştu

Dr. Turhan Kaçar, başarılı bilimsel çalışmaları ile öne çıkan öğretim üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Son 5 yıla ait atıf, bilimsel yayın, proje ve patent sayıları dikkate alınarak yapılan sıralamada öne çıkan MSKÜ'lü öğretim üyeleri Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın davetlisi olarak SKS Daire Başkanlığı organizasyonunda Sıtkı Koçman Özel Salonda düzenlenen iftar yemeğİne katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün yemekte Rektör Kaçar'a eşlik etti.

İftar yemeği sonrasında Rektör Kaçar, çalışmaları ile Üniversiteye artı değer katan öğretim üyelerine plaket takdim etti ve teşekkürlerini iletti.