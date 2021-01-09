Başarılı öğrenciden Başkan Gürün'e ziyaret

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin düzenlediği Buca IMSEF (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) Bilim ve Müzik Fuarı'nda iki ödül birden kazanarak Muğla'ya haklı bir gurur yaşatan Beyza Cengiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile bir araya geldi. Proje danışmanı Mehmet Cengiz Onaran ve özel okulun kurucu genel müdürü Ferudun Öztürk'ün de katıldığı ziyarette Beyza Cengiz'in elde ettiği başarıya giden süreç konuşuldu.

Buca IMSEF (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) Bilim ve Müzik Fuarı'nda, iki ödül birden kazanan Beyza Cengiz Muğla'yı ve ülkemizi bilim yarışmasında başarıyla temsil etmekten mutluluğu dile getirdi ve meslek olarak Genetik Mühendisliği'ni düşündüğünü söyledi. Fuar'da kendisini ödül kazandıran projesini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e anlatan Beyza Cengiz fen alanında ilerleyerek ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimde, fende ilerlemesinin fikri, vicdanı, irfanı hür nesillerle olacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ülkemize ve Muğla'mıza büyük gurur yaşatan Beyza Cengiz gibi öğrencilerin göğüslerini kabarttığını söyledi ve Beyza Cengiz'e ve bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine, ailesine teşekkür etti. Başkan Gürün; “Dünya ve ülkemiz için ilimin, bilimin ne kadar önemli olduğunu pandemi salgını nedeni ile bir kez daha anladık. Bu salgınla mücadele için ortaya konan aşı çalışmaları, Türk bilim insanlarının başarıları bizleri gururlandırdı. Muğla'mızı uluslararası bir yarışmada başarıyla temsil eden Beyza Cengiz kızımızda bizlere büyük bir gurur yaşattı. İleride hayali olan Genetik Mühendisliği bölümünü kazanarak Beyza'nın en iyi yerlere geleceğine, Muğla'mızı ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, Beyza'nın ailesine ve en önemlisi Atatürk'ün devrimleri ve ilkeleri ile aydınlattığı yolda ilerleyen Beyza kızımıza teşekkür ediyorum” dedi.