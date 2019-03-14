Başkan adayı Dr. Ateş, Tıp Bayramında meslektaşlarını yalnız bırakmadı

Tahir Ateş, 14 Mart Tıp Bayramında meslektaşlarıyla bir araya geldi. Meslektaşlarını ziyaret eden Dr. Ateş Bodrum Sağlık Vakfını da ziyaret ederek engelli öğrenciler ve aileleriyle buluştu.

14 Mayıs Tıp Bayramı dolayısıyla Bodrum Devlet Hastanesini ziyaret eden Tahir Ateş'e, Cumhur İttifakı bazı meclis üyesi adayları, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan ve partililer eşlik etti. Sabah saatlerinde Bodrum Devlet Hastanesine giden Dr. Tahir Ateş ve beraberindekiler başta Hastane Başhekimi Op.Dr. Oğuz Şahin olmak üzere tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladılar. Hastaları da ziyaret eden Ateş, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Poliklinikleri ve servisleri de ziyaret eden Bodrum Belediye Başkan Adayı Ateş meslektaşlarına Bodrum'da daha güzel şartlarda hizmet etmelerini sağlamak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi. Dr. Tahir Ateş ve beraberindekiler, Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından Turgutreis Mahallesinde bulunan Bodrum Sağlık Vakfını ziyaret etti. Vakfın yönetim kurulu başkanı İbrahim Akkaya ile bir süre sohbet eden Dr. Ateş daha sonra Sağlık Vakfı öğrencilerini ve çalışanlar ile tek tek ilgilendi.