Başkan Adayı Yazıcı: ”Ceza keserek belediyeye para kazandıran başkan olmayacağım”

Yerel seçimlere gelmeden önceki son hafta sonunda, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın toplantı ve ziyaretlere devam etti.

Yerel seçimlere gelmeden önceki son hafta sonunda, Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın toplantı ve ziyaretlere devam etti. Sabah saatlerinde Marmaris'te bulunan Gençik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İçmeler'de yürüyüş yapan ve vatandaşlarla selamlaşarak sohbet eden Yazıcı, yürüyüşün ardından Bakan Kasapoğlu'nu uğurladı. Serkan Yazıcı, daha sonra seçim günü sandıklarda görev yapacak 700 kişi ile biraraya geldi. Yazıcı, yapılan toplantıda sorumluluk gerektiren bu görevi üstlenerek verecekleri destek için katılanlara tek tek teşekkür etti ve başarılar diledi. Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, toplantı sonrasında eşi Gül Yazıcı işe birlikte Marmaris'in büyük pazarlarından biri olan Beldibi pazarına giderek hem ziyaret etti, hem de alışveriş yaptı. Pazar ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri Serkan Yazıcı, tek tek bütün pazarcılarla tokalaşarak iyi satışlar diledi. Alışveriş esnasında pazarcıların sorun ve beklentilerini de dinleyen Yazıcı'ya gelen sorunların arasında Pazar yerinin yenilenmesi ve yıllardır problem yaratan tuvaletlerin yapılması konusunda Yazıcı'dan söz isterlerken, tuvalet konusu vatandaşlar ve pazarcılar arasındaki komik diyaloglara sahne oldu.

Yazıcı projelerinin arasında Pazar yerlerinin yenilemesinin de yer aldığını belirterek, ”Pazar yerlerimizin modernizasyonu yapacağız. Pazarcılarımız ve vatandaşlarımız ile pazarların yaz-kış sağlıklı koşullarda hizmet verebilecek yapıya kavuşması için kurul oluşturacağız.” dedi. Bir başka pazarcı esnaf ise;” Pazar yerleri genişleyecek mi, bakın kolonları görüyorsunuz başkanım. Benim okula giden çocuğum var. Mağduruz. Allah göstermesin bir gün bir şey olacak çatı başımıza düşecek, bizi düşünen yok.” diyerek sıkıntısını dile getirince Serkan Yazıcı; “Bütün derdimiz bu zaten kardeşim, bu kadar sık ziyaret yapmamızın nedeni sizlerle bire bir karşı karşıya gelip, ne sıkıntınız varsa, dinlemek, yapılacakları not almak. Bu iş burada ziyaretle bitmeyecek, başkanlığımızda çok çalışacağız, ama hep beraber çalışıp ortaya imrenilecek bir Marmaris çıkaracağız inşallah.” dedi.

Yazıcı daha sonra Bayır, Bozburun, Çamlı, çetibeli, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Osmaniye, Selimiye, Söğüt, Taşlıca, Turgut, Turunç, Yeşilbelde mahallerindeki üyelerle bir araya geldi. Yazıcı yaptığı konuşmada şunları söyledi;” Şöyle bir bakıyorum Marmaris, köyleri o kadar çok şeye sahip yerler ki. Bütün köyleri güzelleştireceğiz, eski binaların ve eski fenerlerin restorasyonunu yaptıracağız. ‘Diyorlar ki, Marmaris'i talan edecek, şehrin içinde her yer zaten talan olmuş, yeşil mi kalmış Marmaris'te Allah aşkına! Sabah akşam nasıl düzelteceğiz diye düşünüyoruz. İnşallah bu termal su Marmaris'in kışına daha kaliteli insanları gelmesini sağlayacak. Köylerin kıymetini bilen, üretilen ürünlerin kıymetini bilen insanların geldiği bir yer olacak. Ben dolaşıp gördüğüm için söylüyorum. Eski kervansarayların olduğu yerler yapacağız cirit atılan, yağlı güreşlerin yapıldığı nostaljik ve geleneksel eğlencelerimizin olduğu etkinlikler gibi. Baktığınızda bir misafiriniz geldiğinde maalesef götürecek tek yer yok. Bu köylerimizde herkesin gidebileceği ve acentalarında bilet satarak para kazanacağı yerler olacak. Bunun dışında, ben millete ceza keserek belediyeye para kazandıran biri başkan olmayacağım! Ne iş yapıyorsak belediye iştirakli şirketler kuracağım. Organik tarım yapan köylerimiz için kooperatifler oluşturacağız. Burada asla ve asla benim başkanlığımda zabıta, polis, kim olursa olsun asla benim vatandaşıma, köylüme kötü davramayacak. Kötü davranırsa karşısında beni bulur. Burası özel ve turistik bir bölge. Hem köylerle ilgili, hem şehirle ilgili olarak herkesle beraber oturup kurallarını beraber koyacağız.” dedi.