Başkan adayı Yazıcı; “Çocuk ve gençler meclisi kuracağız”

Marmaris Okul Meclisi toplantısında gençlere seslenen Yazıcı, “Çocuk ve gençler meclisi kuracağız. Burada sizlerin fikirlerini gerçeğe dönüştüreceğiz.” dedi.

Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Günün ilk ziyaretini ilçedeki özel bir hastaneye yapan Yazıcı, hastane personeli ve hastalarla sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Yazıcı hastane personeline projeleri hakkında bilgi verdi.Daha sonra Marmaris Öğretmenevi'nde gerçekleşen Marmaris Okul Meclisi toplantısına katılan Yazıcı, öğrencilerle bir araya geldi. Yazıcı, öğrencilerin Marmaris'le ilgili beklentilerini dinledi. Bir öğrencinin sokak müzisyenlerinin müziklerini rahatça yapabilmeyi istediğini söylemesi üzerine Yazıcı, ”Başkanlığa geldiğimizde Marmaris'i sadece sokak müzisyenlerinin değil, farklı dallarda da sanatlarını icra eden sanatçıların mekanı yapacağız. Çocuk ve gençler meclisi kuracağız. Burada sizlerin fikirlerini gerçeğe dönüştüreceğiz.” açıklamasını yapınca öğrenciler büyük bir alkışla karşılık verdi.

Öğrencilere teşekkür ederek ziyaretini sonlandıran Yazıcı'nın sonraki adresi Orman işletme Müdürlüğü oldu. Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler ile ikili görüşmesinde karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, akabinde sırasıyla Orman İşletme Müdürlüğü işyeri temsilcisi Ümmü Yavaş, Marmaris Eğitim Bir-Sen Sendika başkanı Bahattin Yaşin ve Türk Eğitim Sendikası başkanı Ali İhsan Damkacı ile bir araya geldi.