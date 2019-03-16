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Başkan adayı Yazıcı, Karma Sanatlar Sergi açılışına katıldı

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, yoğun bir seçim gününün ardından Marmaris Kadın Ressamlar ve Yazarlar Derneği tarafından Marmaris Kültür Merkezinde düzenlenen “Karma Sanatlar” sergisine katıldı.


Toplumların sosyal ve kültürel gelişimi için sanata ve sanatçıya her zaman önem verilmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, ” Projelerimizde de yer alan sanat merkezi ve sanatçılar sokağımızı hayata geçirdiğimizde, söylediğimiz her şeyin nasıl gerçeğe dönüştüğüne birlikte şahit olacağız. Değerli sanatçılarımızla beraber sinema, resim, müzik ve edebiyatın bütün dallarında çocuklarımızı geleceğe daha iyi yetiştireceğiz. Ortaya çıkacak başarılarda da hep beraber övüneceğiz, inşallah” dedi.


Yazıcı, sergiyi dolaşırken karşılaştığı CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay ile de selamlaştı. Eserlerini sergileyen Sanatçıları tek tek tebrik eden Yazıcı, beğendiği tablo ve el işi eserlerden de satın aldı ve katılımcılara başarılar diledi.

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