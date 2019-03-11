Başkan adayı Yazıcı'dan gençlere festival

Gençlik Festivalinde', ilçede yaşayan gençlerle bir araya geldi.

Gençlik Festivalinde,' ilçede yaşayan gençlerle bir araya geldi. Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi. Yoğun geçen seçim çalışmaları sürecinde gençlerle böylesi bir ortamda bulunmanın kendisine enerji verdiğini söyleyen Yazıcı, gençlere hitaben yaptığı konuşmada Yazıcı, “ İnşallah bu son 20 günü iyi bir şekilde geçirebiliriz. Şimdi size kısaca şunu söylemek istiyorum. Marmaris'te öyle çocuklar, öyle sporcular, öyle gençler, öyle yetenekli insanlar var ki, işte önemli olan bunları bulup çıkarmak. Ben inanıyorum ki inşallah, kazanırız veya kaybederiz bilmiyorum ama bu kampanya Türkiye'de konuşulacak diye biliyorum. Onun için buradan bütün kampanyayı yöneten kardeşlerimi sizlerin huzurunda alkışlamak istiyorum. Sağolsunlar var olsunlar. Şimdi bu 20 gün inanın benim çıkmamla herkes proje konuşur hale geldi. Biz olmasak Marmaris'te proje falan olmayacak. Benim vizyonu bu arkadaşlar. Benim vizyonum burada gençlerin olduğu, gençlerin festivallere doyamadığı, başka şehirlerden arkadaşlarınızın festivallere katılmak için size arayacağı bir şehir olmak. Bakıyorsunuz spor sıfır. Övüneceğimiz Marmarisli sporcular madalya alan gençlerimizin olduğu bir Marmaris Hayal ediyorum. Sizlerin çok vaktini almak istemiyorum. Zaten bir çoğunuz beni takip ediyorsunuzdur. Burada mutlaka farklı düşünen, başka siyasi fikirleri olan arkadaşların olduğunu biliyorum.Normaldir, herkesin siyasi tercihi farkı olabilir.Netice de şuna inanıyorum. Bazı söylemler var; ‘Serkan gelecek sonra burayı bırakacak!' şeklinde, ya ben niye bırakayım? Burada işletmesini yaptığım otelim var zaten Yani oteli bırakıp nereye gideceğim, veya Belediyeyi bırakıp nereye gideceğim. 25 yıldır buralıyım, benim evim burası. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben hiç bir yere gitmeyeceğim. Son olarak şunu bilmenizi istiyorum, ben gerçekten gençler için, çocuklar için, burada yardıma ihtiyacı olan insanlar için görevi kabul ettim.. Ve inanıyorum, hep beraber sadece ben değil sizlerin de desteği ile Marmaris'i Türkiye'nin en güzel tatil beldesi yapacağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağolun, varolun.” dedi.

Serkan Yazıcı konuşmasının bitiminde alkışlarla sahneyi Meclis üyesi olan Deeperise- Mesut Yılmaz'a devretti. Serkan Yazıcı , meclis üyesi adaylar ve buluşmaya gelen Marmarisli gençler daha sonra Deeperise'ın müzikleriyle dans edip sohbet ederek eğlenceli zaman geçirdiler.