Başkan adayları seçim çalışmalarına ara verip tavla oynadı

Marmaris'te Belediye Başkan adayları tavla turnuvasında bir araya geldi.AK Parti, CHP ve DSP adayının mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Rotary Kulübü Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen Altın Zar Turnuvası'na Marmaris Belediye Başkan adayları da katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Adayı Serkan Yazıcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Mehmet Oktay ve mevcut Belediye Başkanı Demokratik Sol Parti Adayı (DSP) Ali Acar seçim çalışmalarına ara verip tavla turnuvasında bir araya geldi. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleşen turnuvada adaylar yan yana oturup aynı anda rakipleriyle mücadele etti. Birbirleriyle hem sohbet eden hem de oynayan adaylar renkli görüntüler oluşturdu.

Rotary Kulübü Marmaris Şube Başkanı Yıldırım Karahitay,3 adaya da teşekkür ederek "Marmaris'te sosyal etkinliklere ihtiyacımız var. Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm kesimden bütün arkadaşlarımız burada bir araya geldik. Turnuvada 200 kişi mücadele edecek. Turnuvamız üç gün sürecek. Tüm başkan adaylarımızı bir mekanda bir araya getirdik. Onlarla birlikte tavla oynadık. Çok da güzel sonuç aldık. Üç başkan adayına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mücadele sonrası başkan adaylarına katılımlarından dolayı plaket verildi.