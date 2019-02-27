Başkan adaylığı düşürülen CHP'li Saruhan: “Davamızın peşinde sonuna kadar mücadele edeceğiz”

Yüksek seçim kurulunun vereceği kararı bekliyorum” dedi. Saruhan, geçmiş dönem Yalıkavak Belediye Başkanlığı yaptığı süreçte 40 santimlik balkon duvarı yüzünden ceza aldığını söyledi.

Belediye başkan adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan, Konacık'ta bulunan seçim ofisinde basın açıklaması düzenledi. CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, eşi Hülya Saruhan, Avukatı Ali Can Gürkan, Danışmanı Burcu İlhan, Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve tüm meclis üyesi adayları da basın toplantısına katılarak Saruhan'a destek verdi.

Konacık Mahallesi'ndeki CHP Seçim Ofisi'nde düzenlenen basın açıklamasında ilk konuşmayı İlçe Başkanı Halil Karahan yaptı. Karahan, "Bodrum halkı, CHP ilçe örgütü ve meclis üyeleri sonuna kadar Saruhan'ın yanındayız" diyerek şu sözlere yer verdi:

“Gelinen bu sürecin ilk saatlerinde il başkanımız ve Muğla milletvekillerimiz ile il seçim kuruluna yasal süreçte hukuki açıdan hiçbir sorunumuz olmadığını, adaylığının iptalinin ise yasalara uygun olmadığı gerekçeleri ve ilgili yasa maddeleri ile itiraz ederek müracaatımızı yaptık. Şu anda YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) vereceği kararı bekliyoruz, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı sürdürüyoruz. Halkımız şunu çok iyi bilmeli ki Sayın Saruhan görev yaptığı belediye başkanlığı sürecinde başarılı hizmetler vermiş, çalışmaları ile halkımızın ve örgütümüzün beğeni ve güvenini kazanmıştır. Kendisinin hukukun yanlış yorumlanması sonucu, adaylığının düşürülmesinin doğru olmadığı inancındayız. CHP ilçe örgütü, şahsım ve meclis üyesi arkadaşlarım sonuna kadar kendisini destekliyoruz. Saruhan ile ilgili üç ayrı mahkemede verilen üç ayrı ceza, zaten son İmar Barışı Düzenlemesi ile geçerliliğini yitirmiştir. Yani bugün bu dava devam ediyor olsaydı davaların üç mahkeme kararı da düşecekti. Bahse konu Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesi‘nin bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile seçilme hakkı yönünden iptal edilmiştir. Yani ayrı ayrı üç mahkeme ile ilgili dosyaların tek bir dosya gibi karar verilmesini yani tek bir suç gibi değerlendirilerek karar verilmesini halkımızın takdirine bırakıyoruz. Kaldı ki başkan adayımız Saruhan bu süreçte 5 yıldır Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Meclis üyeliği yapmaktadır. Tüm bu süreçte görevini yapmasına engel hiçbir yasal olumsuzluk olmamıştır. Ayrıca bu süreç içerisinde defalarca belediye başkan vekilliği yapmış, bu süreçte de hiçbir yasa dışı uygulamanın içerisinde olmamıştır, bununla ilgili hiçbir yasal uyarı da yapılmamıştır. Saruhan'a yapılanlar tam bir hukuksuzluktur. Bu kararın siyasi bir karar olduğu ortadır. YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından hızla düzeltileceğine inancımız sürmektedir. Her ne olursa olsun bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm kamuoyunun da bu şekilde değerlendirdiğini biliyoruz.”

Karahan'ın ardından konuşma yapan Mustafa Saruhan ise, “Siyasi süreçlerde bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunu halkımızın takdirine, vicdanına bırakıyorum. Verilen cezaların suçlamaları ve yargılamalar günümüz koşullarında gerçekleşseydi günümüz koşullarında birçoğu ortadan kalkmış olurdu. Şu anda benim kamu görevi yapmamı engelleyen hiçbir durum yoktur. Bodrum halkı bütün bu gelişmelerin farkında, bilincinde. İlçe Seçim Kurulu benimle ilgili dosyayı incelemiş, bakmış ve olumlu karar vermiştir. Bunun ardından İl Seçim Kurulu'na şikayet olmuştur, eden de bellidir. Bizim için bu gelişme bir sürpriz oldu. Ancak bu tür gelişmeler siyasi arenalarda yaşanabiliyor” dedi.

Saruhan konuşmasına şöyle devam etti: “Bodrum halkı ve kamuoyu şundan emin olsun ki arkamda gördüğünüz takım dimdik ayakta bu takımın başında tüm gücümle var olacağım bundan sonra süreci hep beraber izleyeceğiz sabırla gelişmeleri takip edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu kararı veren de bizim yaptığımız itirazı değerlendirecek olan da bir insandır kamu görevlisidir ve kamu menfaatini kamu vicdanını dikkate alarak bir karar vereceğinden de şüphem yoktur, hukuka inanıyorum kurullara inanıyorum. Mustafa Saruhan bir yola çıkmıştır sonuna kadar Bodrum halkının emrindedir çıkış noktası da biz birlikte beraber bu kenti yönetmeye talibiz ne olursa olsun Mustafa Saruhan bu yönetimin içinde bu yönetimin neresinde olursa olsun her zaman sorumluluğunda halkında karşı muhatabı olacaktır.”

Saruhan açıklamasında aldığı cezaların nedenlerini şöyle anlattı: “Birincisi bir inşaata olan 40 santimetre fazlalık nedeniyle belediye burayı mühürlüyor. Ancak fiziki şartlardan ötürü yıkımı gerçekleştirilmiyor ama sahibi de tadilat projesi vererek mevzuata uygun hale getiriyor. Niye yıkılmadı müsaade edildi diye ceza veriliyor. İkinci ceza ise belediye mülkünün yanlış kullanımı ile ilgili. Üçüncüsü ise Yalıkavak Mahallesi'nde gençler ve çocukların yelken sporu yapması için yaptığımız Kayıkhane Tesisi'dir. Yelken sporunu sevdirmek için yaptık. Uzun süre şikayet olmadı zaman aşımına uğramıştı. Ama bir baktık ki 2011 ve 2012 yılında karşımıza çıktı. Dediğim gibi bu davalar bugün olsaydı İmar Barışı ile düşecekti. Halkımız kamuoyumuz için ben ve arkadaşlarımızın çalışmaları devam edecektir. Bu gelişmeleri halkımızın takdirine bırakıyorum. Durumumda sakınca olsaydı halen kamu görevi yapıyor olmazdım. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün değerlendirmesini bekliyoruz.”

Saruhan, şu anda hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Müsaade ederseniz bazı değerlendirmeleri neticelendirdikten sonra yapmak istiyorum. Mustafa Saruhan‘ın takımı burada, bazen hakemler kart gösterir antrenör tribüne çıkar ama takım sahada maçı kazanır bu takım maçı kazanacak. Ben takımıma, gençlere, kadınlara güvendim yola çıktım. Mustafa Saruhan halkın lideri olarak bu seçimi sonuna kadar götürecek ve seçimi kazanacak. Bodrum ve biz bu davamızın peşinde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Halkımızın emrinde olmaya devam edeceğim" dedi.

CHP İlçe Seçim Kurulu Üyesi ve Saruhan'ın avukatı Ali Can Gürkan ise aday olmadan önce Saruhan'ın durumunun incelendiğini ve yasal bir engel olmadığını belirterek, “Saruhan ile ilgili bütün davalar tek bir dosya gibi birleştirildi. Oysaki üç ayrı dava üç ayrıı ceza vardı ve bu cezaların infazı tamamlandı. Konunun denetimli serbestlikle ilgili süresi ocak ayında bitmişti. Bu tam hukuksuzluk dediğimiz konudur. Ayrıca Saruhan'ın konusu ile ilgili emsal Danıştay ve YSK kararları da vardır ve bunlar Saruhan'ın lehine yani olumlu sonuçlanmıştır” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Saruhan'ın eşi Hülya Saruhan, Halil Karahan ve meclis üyeleri alkışlar arasında birbirlerine sarılarak önümüzdeki süreçte başarılar dilediler. Basın açıklaması Saruhan Şarkısı ile sona erdi.