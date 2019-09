Başkan Aras “Belediyecilik başka, siyaset başka”

Hizmet odaklı çalışma prensibi ile halka mikrofon uzatarak talep ve şikayetlerini yerinde tespit eden Bodrum Belediyesi, "Açık Mikrofon" halk toplantılarının ikincisi Karaova Bölgesinde gerçekleştirdi. İnsanın olduğu yerde hizmet ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum'a hizmeti hangi kurum getirecekse, gider görüşürüz. Belediyecilikte siyaset olmaz. Partizanlık olmaz. Ben vatandaşımızın çaresi hangi kurumdaysa, gider görüşürüm, görevini hatırlatırım” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Tayfun Yılmaz ile birim müdürlerinin katıldığı program öğle saatlerinde Çamarası Mahallesinde başladı.

"Karaova'nın makus talihi değişecek"

Gittiği her mahallede büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Aras, Karaova bölgesinin yeteri kadar hizmet göremediğini, bu makus talihin değiştirileceğini belirterek şunları söyledi: "Sizler Bodrum'da yaşıyorsunuz ama ezasını, cefasını da siz çekiyorsunuz. Bodrum merkezde vatandaşlarımıza her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ama bizim köylümüz de Bodrum'daki ayrıcalıklara sahip olmak durumunda. Biz bu bölgelere turizmden gelen katma değeri dağıtmak zorundayız, köylülerimize de aktarmak zorundayız. Altyapı sorun, katı atık sorun, ulaşım sorun, Bodrum'un bazı bölgelerine bugüne kadar gerekli hizmet yapılamamış ama biz bu makus talihi değiştireceğiz. Bu 5 yıl ben ve mesai arkadaşlarım canımızı dişimize takarak bütün sorunların tek tek üstesinden geleceğiz.”

Belediyecilik Başka, siyaset başka

Bodrum'da yaşayan herkesin sorununun Bodrum Belediyesi'nin sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Aras, “Büyükşehir'in yetki ve görev alanına giren konular, beni de ilgilendiriyor. Vatandaşın durağı yoksa, bu benim de sorunum. Suyu akmıyorsa, dereleri temizlenmiyorsa, bu beni de ilgilendiriyor. Hiç kimse Bodrum'da yaşayan vatandaşa, ‘derdini Büyükşehir'e anlat' diyemez. Bunun da ötesinde, Bodrum'da planlama yetkileri beş ayrı kuruma dağıtılmış durumda. Her proje, her yatırım bürokrasiye takılıyor. Belki sıkıntı yaratıyor, ama bizim görevimiz bunu aşmak. Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon içindeyiz. Bakanlıkları ilgilendiren hususlarda gereken her şeyi yaparız. Biz hizmete siyaset gözlüğüyle bakmıyoruz. Belediyecilik ayrı, siyaset ayrı. Bodrum'da yaşayan vatandaşımın bir ihtiyacı varsa, ben çare neredeyse oraya gider konuşurum. Her kurumun görevini hatırlatırım. Cumhurbaşkanı'na da giderim, Bakanlara da, genel müdürlere de. Yeter ki memleketimize hizmet gelsin” ifadelerini kullandı.

"Planlı çalışma sistemi hayata geçti"

Yoğun geçen turizm sezonunun ardından çalışmalara Karaova Bölgesinden başlandığını ifade eden Başkan Aras, planlı çalışma programı ile hizmetlerin bir bir yerine getirileceğini belirterek "Dere temizlik faaliyetleriyle ilgili çalışmaları bu bölgeden başlattık. Fen İşlerimizin yaptığı çalışmalar sayesinde Karaova'mızın eksik olan yolları tamamlanacak” diye konuştu.

"Karaova günlük süt geliyor"

Başkan Aras'tan bir müjde de süt üreticilerine geldi. Bodrum Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü'nün koordinasyonluğunda kurulacak olan kooperatiflerde, sütle ilgili çalışmaların yapılacağını söyleyen Aras, yereldeki süt üreticilerinin destekleneceğini belirterek "Karaova'da süt birliğimizin sütlerini ve süt ürünlerini kullanacağız, adına da ‘Bodrum Belediyesi Karaova Günlük Süt' diyeceğiz" dedi.

Günlük sütün, belediye kafelerinde, çarşı merkezinde oluşturulacak kiosklarda ve üretici pazarlarındaki stantlarda uygun fiyatla satışa sunulacağını söyleyen Aras, bununla ilgili olarak bir pastörizasyon ünitesi kurulacağını belirtti. Aras, “ Bodrum'un nüfusu 200 bin olmuş, eğer biz ürettiğimiz sütü hemen paketleyip Bodrum'da çarşıya çıkarabilirsek, üretici bize süt bile yetiştiremez.”diye konuştu.

Başkan Aras konuşmasının ardından mikrofonu vatandaşlara teslim etti. Çamarası halkının taleplerini dinleyerek gerekli talimatları veren Başkan Ahmet Aras daha sonra köy meydanında incelemelerde bulunarak bazı şikayetleri yerinde gördü.

Çamarası Mahallesindeki halk buluşmasından sonra sırasıyla Yeniköy ve Mazı Mahallelerinde Açık Mikrofon toplantıları gerçekleştirildi. Vatandaşların mahalle yolları, atık su, ulaşım, tarım arazi yolları ile diğer talep ve şikayetlerini tek tek dinleyerek ilgili birim müdürlerine gerekli talimatlarını veren Başkan Aras mahallelerde yapılması planlanan muhtarlık binaları ve pazar yerleri için uygun olabilecek arazilerde incelemelerde bulundu. Mahallelerdeki okulları ve ibadet yerlerini de ziyaret eden Başkan Aras buradaki yetkililerden bilgi aldı.