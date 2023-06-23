Başkan Aras, Bitez esnafıyla bir araya geldi

Bodrum Belediye AŞ Bitez Kafe'de düzenlenen toplantıda Başkan Aras'a Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Ahmet Aras, Bitez genelinde tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra esnafların öneri ve taleplerini dinledi.

Bitez ve Bodrum genelinde devam eden elektrik, internet ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Aras, Bodrum'un yıllardır birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini, Bitez Köy İçi Mevkiinde her yağış sonrası yaşanan olumsuzlukları göreve gelir gelmez hayata geçirilen proje ile giderdiklerini, bunun sonucunda o bölgedeki ticari hareketliliğin de gözle görülür şekilde arttığını söyledi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına hızla başlandığını ve bunun en güzel örneklerinin Bitez'de olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Başkan Aras, kendisine gelen öneri ve şikayetlerle ilgili de bilgilendirmeler yaptı.

Esnaflardan gelen sahil düzeni, işgaliye, trafik, seyyar satıcılar, sokak hayvanları ve temizlikle ilgili öneri de dinleyen Başkan Aras; ilgili birim müdürleri, saha sorumluları ve esnaflarla birlikte çözüm üretmen amacıyla fikir alışverişinde bulunurken ortak kararlar ve herkesin bu kuralları uygulamasıyla sorunların çözümüne daha çabuk ulaşılabileceğini belirtti.

Bitez'de yüksek sesle müzik yapılmaması gerektiğinin, bununla ilgili esnaf ve vatandaşlardan gelen tüm şikayetleri değerlendirdiklerinin altını çizen Başkan Aras, herkesin müzik konusunda gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini söylerken ayrıca Bitez'de uygulamaya alınan Green Destinations Sertifikasyon Programının pandemiden dolayı aksaklıklar yaşadığını ancak programın gerekliliklerini uygulamaya devam ettiklerini söyledi.