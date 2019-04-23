Başkan Aras, Bitez ve Ortakent esnafıyla buluştu

Bodrum'u bir an önce sezona hazırlamak için gece gündüz mesai yapan Başkan Aras, yıllardır biriken sorunları birer birer ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, acil çözülmesi gereken sorunların yerinde belirlenmesi için esnaflarla buluşan Başkan Ahmet Aras, Bitez ve Ortakent'teki esnaf ve işletmecilerin taleplerini ve şikayetlerini dinledi.

Toplantılara, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahallelerde yıllardır çözüm bekleyen ve adeta kronikleşmiş sorunların üzerine giden Başkan Aras, öncelikle yolların, sahillerin, işletmelerin, sezona hazırlanması gerektiğini söyledi. Esnaflarla uyum içinde vatandaşların haklarının da gözetilerek Bodrum'a bir standart getirileceğini ifade eden Başkan Aras, “Birlikte istişare ederek sorunları çözmek için buradayız. Maalesef sezona hala hazırlanamadık. 20 gündür bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ancak bir taraftan inşaat sezonu devam ediyor, bir taraftan 5 yıldır hizmetlerin eksik yapılması sonucu sorunların bir çığ gibi büyüyerek bugünlere gelmesi, işlerimizi zorlaştırıyor ama biz azimliyiz ve kararlıyız, bütün sorunları kökten çözeceğiz” dedi.

Kaçak yapılaşma ile mücadele başta olmak üzere yolların bakımı ve çevre temizliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Aras, sahil şeridinde simit, midye ve mısır satan seyyar satıcılara bir düzenleme getirileceğini, güneşlenen turistlerin arasına seyyar satıcıların dolaşmasına asla izin verilmeyeceğini söyledi. Başkan Aras ayrıca vatandaşların duyarlı olmasını, kurulacak olan WhatsApp ihbar hattına gördükleri eksiklikleri ve yanlışlıkları anında bildirmelerini istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitezli esnaflar ile bir araya geldiği toplantıda, sahilde bulunan eski tenis kortlarının olduğu alanın yıkılarak, modern bir halk plajına dönüştürülmesi için girişimlere başlandığını da sözlerine ekledi.