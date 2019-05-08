Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. teknik olarak iflas etmiş durumda"

Bodrum Belediyesi'nin 2019 yılı mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleştirildi. Toplantı da değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Aras, Belediye Gıda A.Ş'nin teknik olarak iflas ettiğini açıkladı.

Bodrum Belediye Meclisi, 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabını bugün gerçekleştirilen mayıs ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşiminde görüşerek oyladı. İlk birleşimde, Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı'na ilişkin 11'nci gündem maddesi, bugün Herodot Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen ikinci birleşimde ele alındı.

Plan Bütçe Komisyonu'nun üç oturumda görüşerek incelediği 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı Bodrum Belediye Meclisi'nin onayına sunuldu. Katip üyelerce okunan komisyon sonuç raporundaki 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının gider bölümü oy çokluğu ile gelir bölümü ise oy birliği ile kabul edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi bütçesinin bundan böyle tüm şeffaflığıyla ve açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını yineledi.

Görüşmeler sırasında, İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Onur Şahbaz tarafından Belediye Gıda A.Ş. ile ilgili yöneltilen soru üzerine bir açıklama yapan Başkan Aras bağımsız denetçilerin hazırladığı rapor doğrultusunda Belediye Gıda A.Ş.'nin Genel Kurulu'nu yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:

" Yapılan denetlemeyle Gıda A.Ş.'nin bir fotoğrafını çekmiş olduk. Sonuç raporunu şeffaflık politikamız gereği Meclis Üyelerimiz ve kamuoyu paylaşacağız. Gıda A.Ş. teknik olarak iflas etmiş durumda. Ancak sadece kar amaçlı bir kuruluş olmayıp sosyal amaçlı bir kuruluş olduğu için yüksek olan zararı aşağı çekmek istiyoruz. Bunun için de görevlendirilen Meclis Üyelerimizin ve Şeffaflık Komisyonu'muzun her yönüyle denetlediği Belediye Gıda A.Ş. ile ilgili gereken önlemleri alacağız. Amacımız, Gıda A.Ş.'nin en azından zarar etmesini önlemek ve faaliyetlerinin devam etmesini sağlamak. Çünkü dar gelirli vatandaşlarımızın bu hizmetlere ihtiyacı var. Hatta bu hizmetleri geliştirerek artıracağımızı da ifade etmiştik."

Başkan Aras, Gıda A.Ş.'nin, geçtiğimiz yıl kurulması yönünde karar alınan iktisadi işletmeye devredilebileceğini belirterek "Böylece Gıda A.Ş.'yi kendi bünyemize alarak denetim ve kontrolümüz altına almış olacağız." dedi.