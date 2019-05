Başkan Aras; “Bodrum'da bu sezon ne işgal ne de hanutçuluk olacak”

Bodrum'un turistik bölgelerinde ve çarşı merkezlerinde görüntü kirliliği, işgaliye ve hanutçuluk sorununun yaşanmaması için harekete geçen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, esnafları bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

Kumbahçe'de esnaflarla bir araya gelen Başkan Aras, turizme yakışmayan görüntüler konusunda duyarlılık beklediklerini belirterek "Kent estetiğini bozan, yürüyüş yollarını ya da kıyıları işgal eden, yaya trafiğini aksatan, hanutçuluk yapan bir düzen istemiyoruz. Bu konuda tüm esnaflardan destek bekliyoruz" dedi. Başkan Aras, özellikle hanutçuluk konusunda sıkı önlemler aldıklarını belirterek, turistleri taciz eden işyerlerini kamera görüntüsüyle tespit edeceklerini ve yasal işlem uygulayacaklarını söyledi.

Turizm sezonu yaklaşırken esnaf buluşmalarına devam eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mumcular, Yalıkavak, Bitez ve Ortakent Mahallelerinden sonra Çarşı ve Kumbahçe Mahallesi esnafları ile bir araya geldi.

Kumbahçe Belediye Kafe'de gerçekleşen toplantıya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Turizm sezonunun artık neredeyse başladığını hazırlıkların son hızla devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçemize gelen misafirlerimizi hep birlikte en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Bodrum Belediye Meclisi'nin kararıyla Bodrum'da 'sıfır işgaliye' uygulamasının başlatıldığını hatırlatan Başkan Aras, bu konuda tüm esnaflardan duyarlılık beklediklerini ifade etti. Bodrum için hayata geçirilecek her projede ve yapılacak her hizmette ortak akılla hareket ettiklerini söyleyen Aras, "Bizim yönetimimizde 'ben yaptım oldu' anlayışı kesinlikle yoktur. Hiçbir konuda tek başıma karar almam. Biz Bodrum'u ortak akılla yönetiyoruz. Mecliste ve komisyonlarımızda alınan her karar hepimizin menfaatine olacağından, bu kararların uygulanması konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Sizlerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz" dedi.

“Bodrum'un güzelliğini ortaya çıkarırsak, hepimiz kazanırız”

Hiçbir esnafa ayrımcılık ya da kayırma yapılamayacağını söyleyen Aras, "Bodrum'a bir standart getireceğiz. Kent estetiğini bozan, yürüyüş yollarını ya da kıyıları işgal eden, yaya trafiğini aksatan bir düzen istemiyoruz. Bu konuda tüm esnaflardan destek bekliyoruz” diye konuştu.

Kumbahçe sahilinin Bodrum'un dünyaya açılan yüzü olduğunu ancak denizden bakıldığında kötü bir görüntü verdiğini belirten Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bodrum'un binlerce yıllık kadim kültürüne, muhteşem doğasına, denizine, sahillerine ihanet etmeyelim lütfen. Biz bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak kentimizin bu güzelliğini ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. Kıyı kenar uygulamaları için projemizi hazırlamaya başladık. Bunu da önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçireceğiz. Bazı uygulamalarımız nedeniyle bize tepki gösterip, kızmayın. Biz bu konuda çok kararlıyız. Biliyoruz ki bu kötü görüntüler ortadan kalktığında, Bodrum özüne, o eski güzel günlerine dönecek ve her sezon daha fazla misafirimizi ağırlayacağız. Uzun vadede, turizmimiz, ekonomimiz canlanacak. Hem sizler kazanacaksınız, hem Bodrum kurtulacak. Bunun için tek yapmanız gereken yasalara uygun davranmak."

Hanutçuluğa asla izin verilmeyecek

Esnaflardan hanutçuluk konusunda hassas olmalarını isteyen Başkan Aras, hanutçuluğun bir suç olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Turizm bölgelerimizde yapılan her iş dört dörtlük olmalıdır. Buna belediyemizin işletmeleri de dahildir. Önce onlar en iyi hizmeti, en kaliteli sunumu yapacaklar. Sizlerin de personelinizle, sahilinizle, işletmenizin görüntüsüyle en iyisini yapmak için çalışacağınızı biliyorum. Bunun yanında hanutçuluk konusuna lütfen çok dikkat edelim. Çalışanlarınızı bu konuda lütfen eğitin. Sokaktan geçen bir turist şayet alışveriş yapacaksa zaten dükkanınıza girecektir. Onu kolundan tutup içeri çekmeye ya da ısrarla üzerine gitmeye gerek yok. Bu bir art niyettir ve biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimizin yanında bir de sivil ekiplerimiz var. Bu konuda gerekli tespitleri yapıp, görüntüleyerek bize bildirecekler, biz de gereğini yapacağız. Bunu yapmadığımız taktirde, işini hakkıyla yapan esnafımızı koruyamayız. Onları mağdur etmemek için bu konuda çok titiz çalışacağımızı belirtmek isterim."

Ruhsatsız işletmeler için de yasal işlemlerin başlatıldığını kaydeden Aras, yeni açılacak işyerleri için de önemli uyarılarda bulundu. Başkan Aras, "Ruhsatsız, kayıtsız hiçbir işyerine müsaade etmeyeceğiz. Bir inşaat yaparken, bir işyeri açarken Bodrum Belediyesi'ne gelmek durumundasınız. Belediyeyi by-pass etmeye çalışarak iş başı yapmayın. Bize gelin, danışın biz sizi en iyi şekilde yönlendiririz. Hangi bölgede hangi iş kolunda yoğunluk varsa, bunu size söyleriz, öneride bulunuruz. Sektörel planlama, hem kent ekonomisi hem de girişimcilerimiz için çok önemli. Milyonlarca lira para yatırıp daha sonra bir iki senede zarara uğrayarak gitmeyin. Biz sizin her zaman yanınızdayız" dedi.

Kumbahçe'deki toplantı daha sonra esnafların sorun ve taleplerini iletmesiyle devam etti.

Esnaf toplantıları Gümbet Mahallesinde devam edecek.