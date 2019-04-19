Başkan Aras: “Bodrum'da görüntü kirliliğine izin vermeyeceğim”

Geçtiğimiz günlerde Bodrum merkez çarşısında esnafla bir araya gelen Başkan Aras, bu kez de Yalıkavak'ta esnaf ve vatandaşla buluştu. Bodrum Belediyesi'nin tüm birimleriyle kaçak, işgaliye ve görüntü kirliliği konusunda alarma geçtiğini belirten Aras, Bodrum'un silüetini bozacak hiçbir uygulamaya izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Aras, bunun için Belediye'ye ait bir WhatsApp ihbar hattı kurulacağını duyurdu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Ümmahan Yurt, Belediye Meclis Üyesi ve İşgaliye Komisyonu Başkanı Emel Çakaloğlu, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi Zabıta Amiri Tanju Aksu ile bazı birim amirlerinin ve Yalıkavak muhtarlarının katıldığı toplantıda, Yalıkavak esnafının sorunları konuşuldu, turizm sezonu öncesi Bodrum Belediyesi'nin alacağı önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Bodrum'da kaçak yapılaşmaya karşı seferberlik başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir taraftan da Bodrum'u turizm sezonuna hazırlamaya çalışıyor. Özellikle ‘old town' olarak bilinen çarşı merkezlerinde ve sahillerde işgaliye ve görüntü kirliliğine karşı tedbir alan Aras, Belediye'nin tüm birimlerini alarma geçirdi. “Kimse kafasına göre iş yapmasın, izin vermem” diyen Başkan Aras, “Bodrum şu an ‘marka' kent görüntüsünden çok uzakta. Bodrum yaralı, Bodrum talan ediliyor. Bodrum'a sadece belediye olarak sahip çıkamayız. Tüm vatandaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyete sahip olması gerekiyor” dedi.

Bodrum Belediyesi'nin hiç kimseyi mağdur etmeyeceğini ve Bodrum'da yaşanan tüm sorunların tek muhatabı olduğunu kaydeden Aras, “Neye ihtiyacınız olursa olsun lütfen Belediye'ye başvurun. Ruhsat gerekiyorsa ruhsat, tadilat gerekiyorsa tadilat. İşgaliye sorunu yaşıyorsanız, izin isteyin. Bir üst akıl olarak Belediyenin koordinasyonuna bırakın. Aksi taktirde herkes kafasına göre iş yaparsa Bodrum Afrika'nın ücra bir kentine döner. Lütfen yanlış bir şey yapmayın. Mühürlediğimiz inşaat, aynı şekilde devam ediyor. Fütursuz bir anlayış almış başını gidiyor. Ben buna izin vermem. Sonuna kadar savaşırım. Yıkımlara başlıyoruz.”uyarısı yaptı.

Kaçak yapı, işgaliye ve mühür fekki gibi yasa ve mevzuata aykırı her girişimi anında tespit etmek ve önlemini almak amacıyla bir WhatsApp hattı kurulacağını açıklayan Aras, “Bir yanlış varsa lütfen bildirin. Uyarırız, mühürleriz, gerekirse mahkemeye gönderir yıkım kararını muhakkak uygularız.”diye konuştu.

Sezonun yaklaştığı şu günlerde özellikle turistik çarşılarda çevre düzenlemesine yönelik sıkı bir denetim başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vitrini, tabelası ya da işgaliyesi ile görüntü kirliliğine yol açan tüm esnafa gerekli uyarıları yaptıklarını anlattı. Her esnafın kendi işyerine özen göstermesini, Bodrum'un kent estetiğine uygun boya, vitrin düzenlemesi ve gölgelendirme yapmasını isteyen Aras, “Çok kötü olan görüntüleri bu sezon kesinlikle ortadan kaldıracağız. Bu sezon öncesi yapamadığınız düzenlemeler için de taahhütname alırız. Kasım ayında gerekeni yaparız. Sezon bittiği anda, Bodrum'umuzu tabela kirliliğinden, vitrinlerin salaşlığından, renk renk binalardan kurtarmamız gerekiyor. Lütfen çarşılarımızı pırıl pırıl yapalım. Esnafımızdan yardım istiyorum. Biz her isteyene, sonuna kadar destek olacağız.”diye konuştu.

15 Mayıs tarihi itibariyle tüm kaba inşaat faaliyetlerinin durdurulacağını da hatırlatan Aras, inşaat firmalarına tebligatların gönderildiğini sözlerine ekledi.

Yalıkavak Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinleri genel olarak ulaşım, aydınlatma, otoparklar ve sahil düzenlemesi konularındaki şikayetlerini dile getirdiler. Kıyı şeridinde ve çarşıda esnaflık yapan bazı vatandaşlar, işgaliye bedelleri konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, bazı esnaflar da Bodrum Belediyesi'nin vitrin, cephe, tabela ve gölgelendirme standartları hakkında ayrıntılı bilgi istediler.