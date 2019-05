Başkan Aras, "Bodrum'u koruyamazsak İzmir'e, İstanbul'a dönüşür"

Bodrum'da uzun yıllardır ihmal edilen sorunlar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından tek tek mercek altına alınıyor. Sezondan hemen önce Bodrum'un turizm ağırlıklı tüm mahallelerine giderek esnaflarla buluşan Başkan Aras, Bodrum'da "sezonluk değil, ömürlük değişim" istediklerini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Turizm sezonu öncesinde eksikliklerin bir an önce tespit edilerek giderilmesi talimatını veren Başkan Aras, Bodrum'un turistik merkezleri ve çarşılarında uygulanacak standartların sezonluk değil, ömürlük olması gerektiğini vurguladı. Beyaz-mavi boyalı evleri, begonvilleri, güzel ve işgal edilmemiş koyları, denizi ile Bodrum'un otantik bir turizm kenti olarak yaşaması gerektiğini söyleyen Aras, "Bodrum'un en azından bugünkü haliyle kalmasını istiyoruz ki turizme hizmet edebilsin. Bunun için de özellikle esnaf vatandaşlarımızla belediyenin el ele verip çalışması gerekiyor. Alacağımız ortak kararları, çarşılarımıza getireceğimiz Bodrum standartları ömürlük olmalı. Çirkin yapılaşma, işgaliye ve hanutçuluk dönemi sona ermeli. Bodrum'u bu haliyle koruyamazsak, İzmir, İstanbul gibi bir metropole dönüşürüz ve yapmak istediğimiz her şey havanda su dövmekten öte gitmez. Kaybedecek zamanımız yok. Bodrum'un bir an önce bu konuda bir sıçrama yapması gerekiyor" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin hiçbir esnafa, hiçbir vatandaşa ayrımcılık yapmadan hizmet verdiğini ve bu şekilde bir yönetim anlayışını şiar edindiğini kaydederek, şunları söyledi;

“Meydanlarda da söyledik, bugün de söylüyoruz. Biz halkın belediyesi olacağız. Bodrum Belediyesi'nde partizanlık olmaz. Tamamen adaletli ve eşit bir yaklaşımla, hak ve hukuk ne gerektiriyorsa, öyle bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımız bundan emin olsun. Bu yönetim anlayışında siz esnaf dostlarımızın ve her bir vatandaşımızın katılımı ise bizim için çok değerli."

Bodrum'da ekonominin can damarının turizm olduğunu hatırlatan Başkan Aras, "Bizim ekmek yediğimiz kapımız turizmdir. İnşaat gibi çok önemli sektörlerimiz de Bodrum'un turizm potansiyeli sayesinde gelişmektedir. Bodrum'u cazip hale getiren de yine kendine özgü değerleridir. Şayet Bodrum'da turizm biterse, biz sıradan bir metropol kentine dönüşürüz. O halde yapmamız gereken şey, ekonominin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde, sezonu en iyi şekilde geçirmek ve bunun için yapılması gerekenleri konuşmaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Aras, özellikle işgaliye, hanutçuluk, görüntü ve gürültü kirliliği konusunda esnaflardan hassasiyet beklediğini sözlerine ekledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, daha sonra Turgutreis özelinde yapılacak hizmetleri ve sezona yönelik alınması gereken önlemleri paylaştı. Turgutreis bölgesinde yapımı planlanan altyapı tesisi için çalışmaların sezondan hemen önce başlatılacağını kaydeden Aras, daha sonra esnafların sezon öncesinde yaşadığı sorunları ve otopark, kapalı pazaryeri, ulaşım ve metruk binaların düzenlenmesi gibi beklentilerini dinledi. Başkan Aras, yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında yine Turgutreis'teki Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.