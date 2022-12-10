Başkan Aras: “Bodrum'un mutluluğu için çalışıyoruz”

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi tarafından yapılan İsmail Altındağ Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı düzenlenen açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunulurken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum'un mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.

Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen İsmail Altındağ Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nın açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftlik Mahalle Muhtarı Halil Köse, yaptığı konuşmada kendilerine böyle bir tesisi kazandırdığı için Başkan Ahmet Aras'a ve ekibine teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise açılış konuşmasında geçmiş dönem Başkan Yardımcılığı yaparak Bodrum'a katkılar sunan merhum İsmail Altındağ'ı anarak, “Burası İsmail Altındağ Başkanımın mahallesidir, ruhu şad olsun. Başkanımın, mahallesine ve Bodrum'a büyük hizmetleri vardır. Biz de ona ahde vefa olsun niyetiyle pazar yerimizin ismini Çiftlik İsmail Altındağ Kapalı Pazar Yeri olarak tescilledik. En yakın zamanda da meclise getirip meclis kararı ile ismini ölümsüzleştireceğiz. Sayın Başkanımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaptığı hizmetler için de şükran ve minnetlerimizi arz ediyoruz" dedi.

Başkan Ahmet Aras, konuşmasının devamında çalışma arkadaşlarına da emekleri dolayısıyla teşekkür ederek, “Belediyecilik anlayışımız sosyal, şeffaf, halkla iç içe, hesap verebilir bir anlayıştır. Bodrum son dönemde çok büyüdü. Herkes bu büyümeden payını almakta. Her geçen gün artan nüfusumuz ile istekler ve ihtiyaçlar artıyor. Ama bizler büyük bir gayret ile işimizin başındayız. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve belediye personeline huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bodrum'un yerel sanatçısı Ender Kasal sahne alarak açılışa ezgileriyle renk katarken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile vatandaşlar, Bodrum'a özgü halk oyunları oynadı. Açılış etkinlikleri sonunda Slow Food Yavaş Gari Bodrum Birliği tarafından 9. Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası dolayısıyla börülceli tarhana çorbası ve Bodrum gemici peksimeti ikramı yapıldı.

772 metrekare kapalı alana sahip, çelik konsültasyon alanda zemin ve çevresiyle vatandaşların hizmetine sunulurken, alanda pazar faaliyetlerinin yanında düğünler, taziyeler, çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetler de yapılacak. Belediye pazar yeri çalışmaları çerçevesinde muhtarlık binası ile Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Emlak Ofisi aynı alanda hizmet verecek.