Başkan Aras, Bodrum'un pahalı olduğu haberlerine ateş püskürdü

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye'nin en gözde tatil cenneti olan Bodrum'un pahalı olduğunu iddia ederek, bu tür haberlerle insanları Bodrum'dan uzaklaştırmaya çalışanlara cevap verdi. Bodrum'da her keseye, her bütçeye tatil imkanı olduğunu söyleyen Başkan Aras, “Bodrum'a büyük haksızlık yapılıyor” dedi.

Bodrum'un bir huzur kenti olduğunu ve insanların burada çağdaş ve güvenli bir şekilde yaşadığını belirten Başkan Aras, “Bodrum'u karalayan olumsuz eleştirilerin pek çoğu gerçeği yansıtmıyor. Bodrum herkese, kucak açan, her gelir grubundan, her siyasi görüşten, her ırktan, her dinden insanı kucaklayan bir yer. Bu binlerce yıldır böyle oldu, böyle olmaya devam edecek.” dedi.

Hiç kimse Bodrum'da tatil yapmaktan çekinmesin

Bodrum'un kesinlikle pahalı bir turizm beldesi olmadığını söyleyen Aras, “Burada her bütçeye, her beğeniye uygun bir restoran, plaj, konaklama tesisi ya da eğlence mekanı bulunur” diyerek şöyle devam etti:

“Bodrum'dan fiyat paylaşımlarıyla insanların aklında soru işareti yaratmaya çalışan bir kesim var. Aynı şekilde pahalılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyoruz. Oysa Bodrum'da yaz kış binlerce memur, işçi, köylü yaşıyor. O söylenen fiyatlarla bu insanların yaşaması mümkün mü? Elbette her gelir grubundan insana tatil imkanı var Bodrum'da. Çok ekstrem bir mekana, tesise giderseniz, orada ekstrem bir hizmet satın alırsanız onun bir bedeli vardır. Ama bunu Bodrum'a genellemek, plajlarında 200-400 liraya denize giriliyor demek, Bodrum'a yapılan bir haksızlık. Birçok işletme, giriş ücreti almaz örneğin. Bunun da ötesinde biz Belediye plajları ihdas ettik ve bunlar tamamen ücretsizdir. Duşu, tuvaleti, kabini olan plajlarda dilediğiniz gibi gününüzü geçirebilirsiniz. Ekstrem pahalı fiyatlar sunan işletmelere de uyarılarımızı her zaman yapıyoruz zaten. Dolayısıyla hiç kimse Bodrum'a gelmekten çekinmesin. Bu pahalılık haberlerinden etkilenmesin. Gönül rahatlığıyla tatilinizi Bodrum'da yapabilirsiniz.”

Bodrum'un pahalılık haberleri yanında altyapı, üstyapı sorunlarıyla da zaman zaman gündeme getirildiğini söyleyen Başkan Aras, “Biz yepyeni bir yönetimle, yeni bir belediye meclisiyle Bodrum'u kısa zamanda hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Belli bir zaman hormonlu büyüme nedeniyle altyapı, üstyapı sorunları Bodrum'un gündeminde oldu. Ancak biz kararlıyız. Beş sene içinde sorun bırakmayacağız. Bunun için göreve geldik. Çok kısa zamanda Bodrum Türkiye'nin gıpta ettiği eski günlerine dönmüş olacak.”ifadelerini kullandı.

Bodrum sıradan bir tatil yeri değildir

Bodrum'un sıradan bir tatil adresi olmadığını, dört mevsim mutluluk vaat eden benzersiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü “Türkiye'de ve hatta dünyada, hem eğlenceyi, hem de huzuru aynı anda barındıran başak bir yer yoktur. Bodrum'da hem doğayı, hem de lüksü ve konforu bir arada yaşayabilirsiniz. Burası sadece tatil yeri değil, kültür ve sanat şehridir.

Havasıyla yeraltı su kaynaklarıyla, bitkileriyle şifa kaynağıdır Bodrum. Hızlı bir büyüme ve betonlaşmaya rağmen, burası hala bir balıkçı, süngerci kasabasıdır. Açık hava müzesi gibidir. Misafirperverdir Bodrumlular. İşte bu nedenle insanlar hala yaşamak için burayı seçmeye devam ediyor. El değmemiş koyları, kıyıları, tertemiz denizi vardır. Yaşam sadece sezonda değil, yılın her günü devam eder burada. İklimi, suyu, mutfağı şifa kaynağıdır. Bodrum'u bir cazibe merkezi kılan da bu özellikleridir.