Başkan Aras çarşı esnafı ile buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberinde Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ve Önder Batmaz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Bodrum çarşı esnafı ile görüşerek yaşadıkları sorunları ilk ağızdan dinledi. Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda çarşı esnafı katıldı.

Başkan Aras, hep birlikte fikir alışverişi yaparak güzel projelerle güzel işler ortaya çıkacağına inandığını belirttiği konuşmasında, “Geçen günlerde bir araya gelmiştik sizlerle ancak yanlış anlaşılmış. O bir toplantı değildi aslında, beni kutlamaya gelecek olan arkadaşlar ile bir buluşmamızdı. Ben dedim ki, siz beni kutlamayın, sizlerin işleri var, ben geleyim sizlerle görüşelim istedim. Ancak o bir toplantı gibi algılandı, sakın yanlış anlaşılmasın. Önceki gün Göltürkbükü'nde bir toplantı yaptık, çok güzel sonuçlar çıktı. Bugün de sizler ile bir araya geldik. Bu toplantımızın sebebi, hem seçimden sonra görüşüp merhabalaşmak hem de sezona az kaldığı için çarşı ile ilgili eksiğimiz gediğimiz neyse onları tamamlamak” dedi.

Kimsenin canını sıkmak için burada olmadıklarına vurgu yapan Başkan Aras, “Sadece kentimize bir düzen gelsin istiyoruz. Belediye olarak kentteki her şeye müdahil oluyoruz ve olmak zorundayız. Çünkü üst bir akıl, sonuçta bir sistem kurmak zorundadır. Herkes kafasına göre iş yaparsa kaos çıkar. Memlekette zaten son zamanlarda da bu şekilde bir durum söz konusu, herkes kafasına göre iş yapıyor. Belediye de eğer müdahale etmekte geç kalır veya sizin önünüze uygulanabilir bir plan proje koymazsa o zaman gene kaos olur. Biz de bunu önleyelim diye, sezon başı çok kısa sürede nasıl yapabiliriz nasıl yol alabiliriz diye sizlerin fikir ve görüşlerinizi almak istiyoruz. Sizlerin görüşleri bizler için çok değerli. O yüzden sizleri dinlemenin, bunun üzerine bir strateji hazırlamanın bizim için çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü katılımcılığa inanıyorum. Çarşı ile ilgili bir karar alırken yapılacak olan işi sizin önceden bilmeniz gerekiyor ki, siz de işlerinizi ona göre planlayın. Çarşıda yapacağımız bütün işlerde, planlama yapacağız ve zamana yayacağız. Bizim niyetimiz, iki tarafın da zarar görmeyeceği şekilde hem esnafımızın hem de vatandaşımızın ortak bir paydada buluşup ondan sonra yolumuza yürümek. Çarşıdaki ışıklandırma çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Çarşıyı artık aydınlık bir hale getireceğiz. Geçen dönemlerde alınan meclis kararları şimdi de geçerlidir. Bizim farklı bir uygulama yapmamız söz konusu değil şu anda. Arkadaşlara talimat verdik ve şu anda onu uyguluyorlar. Turizmin merkezi olan çarşımızdaki özellikle davranış ve tavırlarda sadece belediye personeli ya da vatandaş değil işletme sahibi sorumludur. Uygunsuz davranışlarını değiştirmek zorundadır. Demek istediğim şu ki, ben isterseniz altından vitrinler yapayım, işgaliyeyi sıfıra indireyim, her şeyi tertemiz yapayım ama eğer çalışan arkadaşlarımız turisti hor görürse, hiçbir şeyi başaramamış oluruz. Bizler turizm yaparken –seksenlerde- bizim ne toprak yolumuz vardı ne de doğru düzgün elektriğimiz vardı, dandik yerlerde ağırlıyorduk misafirlerimizi ama insanlar evlerine mutlu gidiyorlardı. Biz çünkü o insanlara insan gibi davranıyorduk, yolunacak kaz diye bakmıyorduk onlara. Elimizden geldiği kadar fazla hizmetle onları mutlu etmeye çalışıyorduk. Zorla kolundan tutup da dükkana, dükkanın içine çekmiyorduk. Gayet de güzel alışveriş yapıyorlardı. Ben de esnafım, benim de dükkanım var. Ben 1987'de inanın daha fazla para kazanıyordum arkadaşlar ama şimdi gelmiyorlar. Neden? Çünkü biz bu insanları buradan kaçırdık. Sadece esnafa söylemiyorum, biz belediye olarak kendimize de bakmamız lazım. Kimse yanlış anlamasın, alacağımız kararlar kimsenin işine, gücüne, ekmeğine ya da aşına zarar vermek için değildir. Tamamen Bodrum'u korumak içindir. Bodrum'u Bodrum'da yaşayan insanlardan koruyacağız. Bodrum'da yaşayan, Bodrum'da iş yapan herkesi aynı kefede, aynı seviyede görüyoruz ve bütün her şeyi beraber yapacağız, hiç kimseyi ayırıp kayırmadan. Belediye olarak kesin olarak karşısındayım böyle bir tutumun. Bunun da teminatı benimdir” şeklinde konuştu.

İşyerlerinde görüntü açısından belirli standartlar getirmek için projeler geliştirdiklerine de ifade eden Aras, “Gölgelendirme ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Kafamıza göre kapatmayacağız artık dükkanlarımızın üstünü. Bunun projesini hazırlıyoruz, buna da hep birlikte karar vereceğiz. Kaybedecek zamanımız yok, bir an önce uygulamaya geçmemiz gerekiyor” dedi.

Toplantının devamında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a sorunlarını ileten esnaflar, kendilerinin de belediyenin çalışmalarına destek olacaklarını ifade etti. Tüm sorunlara çözüm getireceklerini belirten Başkan Aras, birlik beraberlik içinde Bodrum için çok güzel projeler ve çalışmalar yapacaklarını söyledi.