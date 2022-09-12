Başkan Aras, “Çocuklarımızın güzel sesi ile keyiflendik”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu'nda öğrencileri ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diledi.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydan'ında düzenlenen resmî törene; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Tören daha sonra günün anlam ve önemine müteakip İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın konuşması ile devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıcı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ile birlikte Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Aras, yeni eğitim öğretim yılına başlayan bir sınıfa girerek “Tarihi Atatürk'le Yaşamak” ve Bodrum'un tarihini anlatan kitabı öğrencilere hediye etti. Verimli bir eğitim ve öğretim yılı dileyen Başkan Aras'a minik öğrenciler ise çiçek takdim etti.

Okul öğretmenleriyle de bir araya gelen Başkan Aras, kendisinin de ilk öğretime bu okulda başladığını belirterek, “Hepinize çok teşekkür ediyorum, güler yüzünüzle pazartesi günümüzü şenlendirdiniz. Çocuklarımızın da güzel sesleriyle keyiflendik. Benim de eğitim hayatına başladığım okul burası. Her birinize emekleriniz ve sabrınız için teşekkür ederken başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi diliyorum” dedi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ise her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında aynı heyecanla göreve devam ettiklerini belirterek, “Bizim mesleğimiz sevgi ve yetenek mesleği. İkisinden biri olmazsa olmaz. Hep diyorum; kollarını iki yana açmış size doğru koşan sevgi dolu bir çift göz başka hiçbir meslekte yok” dedi.