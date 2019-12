Başkan Aras engellilerle birlikte halay çekti

Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen gecede, Bodrum'da yaşayan engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleri bir araya geldi. Geceye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İngiltere Birlik Başkanı Kazım Gül, İlçe Milli Eğitim müdürü Aslan Korkmaz, belediye başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz ve Hüseyin Tutkun ile birlikte Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşlar, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras gecede yaptığı konuşmada bir gün değil her gün birlikte olduklarını dile getirerek, "Bugün hepimiz için güzel bir gün çünkü bir araya geldik. Bizim daha fazla bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Tabii bizim engelli vatandaşlarımızın sorunları öyle bir günde konuşularak çözülecek işler değil, bir günde hatırlanacak konu hiç değil. Her gün bu konu üzerinde düşünüp her gün hak esaslı, hak temelli, yani yardımı değil hakkı düşünüp hak esaslı bir politika üretmemiz gerekiyor. Bütün sıkıntıları, problemleri bu yolla çözmemiz gerekiyor." dedi.

Göreve gelmeden önce de engelli vatandaşlara eğitim veren okulları sıklıkla ziyaret ettiğini belirten başkan Aras, "Hepimiz değerliyiz. O yüzden hepimizi birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, bu gecede bizlere katıldığınız için, davetimize icabet edip buraya gelip bizlerle eğlendiğiniz için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Gecede bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ise, "Bütün engellilerin sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüp empati yapma kabiliyetimizi biraz geliştirip, bir an için kendimizi onların yerine koyup, vicdanımızı yeniden harekete geçirip, elbette sevgi kültürümüzü tekrar canlandırıp birlikte yaşayıp birlikte olmayı, insanca yaşamayı herkese hepimize hak gören bir anlayışı sağlamalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından geceye katılan engelli vatandaşlar, aileleri ve öğretmenleri Aykoç Band'ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Başkan Aras ve protokolün diğer üyeleri de engelli vatandaşlarla uzun süre sahnede birlikte oyunlar oynadı, şarkıları birlikte söyledi.

Gecede Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler Başkan Aras'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Aras kendisine verilen çiçeği engelli bir vatandaşa hediye ederken, ardından gece için hazırlanan ve üzerinde "Hayatı paylaşmak için engel yok" yazılı pasta kesildi.