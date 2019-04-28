Başkan Aras, Gglobal Run'da koştu

MUĞLA (İHA) – Bodrum'da nu yıl 6'ncı kez düzenlenen Global Run Bodrum Yarı Maratonu'na katılan ve sembolik olarak yarışan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un bu tür spor organizasyonlarıyla tanıtılması ve anılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin kesintisiz devam eden sayılı atletizm etkinlikleri arasında yer alan Global Run Bodrum'un 6'ncısı gerçekleşti. Bu yıl ilk kez parkurları arasına 21K yarı maraton da eklenen ve çeşitli etkinliklerle festival havasında tamamlanan 6. Global Run Bodrum'a yaklaşık bin 700 koşucu katıldı.

Bodrum Cruise Port'tan başlayan yarış, yüksek bir tempoda geçti. 5K, 10K ve çocuklar için 500 metrelik Minik Adımlar parkurlarına bu yıl ilk kez 21K yarı maratonun eklenmesiyle ‘yarı maraton' niteliği kazanan yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışlar, tarihi Myndos Kapısı, Gümbet, Bitez ve Antik Tiyatro güzergahında gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Global Run 5K yarışında sporcularla aynı parkurda ter attı.

Sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port'da toplanan yüzlerce sporcu için ilk start engelli koşucular için verildi. Parkuru tamamlayan engelli sporcuları finish çizgisinde Başkan Aras karşıladı. Aras, her bir sporcuyu tebrik ederek madalyalarını verdi.

Daha sonra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Atletizm Federasyonu eski başkanı Semra Aksu tarafından 5K yarış startı verildi. Yarışın heyecana ortak olmak amacıyla sembolik olarak koşuya katılan Aras, bir süre sporcularla yan yana ter attı.

7'den 70'e yerli yabancı çok sayıda sporcunun katıldığı etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Başkan Aras Bodrum'un bu tür etkinliklerle anılmasını istediklerini belirterek “Çok renkli ve şenlik havasında bir organizasyon oldu. Farklı şehirlerden hatta farklı ülkelerden bazıları spor için bazıları ise sosyal projeleri için koştu. Engelli bireylerimizin farkındalık için koşması ise organizasyonun sosyal sorumluluk misyonunun somut bir göstergesi oldu. Biz Bodrum'un işte bu ve benzeri etkinliklerle anılmasını istiyoruz. Sonuna kadar destekçisi olacağımız bu organizasyonu, gelecek yıl çok daha fazla sporcu ile gerçekleştireceğiz” dedi.

Geliri her yıl olduğu gibi bu yıl da Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'ne bağışlanan yarış sonrasında ödül töreni düzenlendi. Törende Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Başkanı Hale Bacakoğlu tarafından Belediye Başkanı Ahmet Aras'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Aras da 21 K Erkekler Kategorisinde dereceye girenlere kupa ve madalyalarını sundu.