Başkan Aras, Gündoğan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin eşlik ettiği Gündoğan Mahalle ziyaretlerinde Başkan Aras, belediye ekiplerince tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşları da dinleyerek gelen talep ve önerileri yerinde inceleyen Başkan Aras, liman ve çevresinde de incelemelerde bulundu.

Başkan Aras, SS Gündoğan Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret ederek Başkan Ali İhsan Tepe'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Gündoğan Otogarı'nda ve Gündoğan Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Merkezi Yenileme Proje Alanında da incelemelerde bulundu.

Gündoğan genelinde tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aras, daha sonra kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek gelen talep ve önerileri dinlerken son olarak Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.