Başkan Aras hafta sonunu Karaova'da geçirdi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Karaova'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Bodrum'un üretici gücü Karaova'yı tarım ve turizmle geliştirme yönündeki hedef ve projelerini anlattı. Başkan Aras, aynı gün Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.'nin yenileyerek hizmete sunduğu halı sahanın açılışını da gerçekleştirdi. Aras, halı sahanın ilk maçında Karaova formasıyla top koşturdu.

Başkan Aras sabah saatlerinde ilk olarak CHP Karaova Bölgesi Mahalle Temsilciliği ofisinde partililerle bir araya geldi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleriyle gerçekleşen ziyarette bölge muhtarları da yer aldı.

Karaova'yı hem tarım hem de turizmle buluşturacağız

Başkan Aras burada yaptığı konuşmada Mumcular'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Biz şu ilk üç ayda biraz daha turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırmak durumunda kaldık. Malumunuz seçim bitti ve bir milyonluk nüfusla karşı karşıya geldik. Oranın sıkıntıları da vardı çevre temizliği ve altyapı başta olmak üzere. Bu nedenle misafirlerimizi ağırlayıp göndermekle ilgili ilk müdahaleleri yaptık ancak Karaova bölgemizle ilgili projelerimizi de her zaman gündemde tuttuk. Belediyemiz bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kuruldu. Şimdi hemen buraya veterinerimizi getireceğiz, ziraat mühendisimizi getireceğiz. Bütün bunları adım adım Karaovamız için yapacağız. Sizlerle beraber sık sık oturup Karaovamız için neler yaparız bunları konuşacağız. Biliyorsunuz tarım artık dünyada çok önemli bir konu haline geldi. Temiz gıdaya ulaşmak imkansız hale geliyor. Her şey hibrit oldu ne olduğu belli değil. Bunun için biz bu elimizdeki değerleri tutalım, koruyalım, geliştirelim diye uğraşacağız bundan sonra. Karaovamızı hem tarımla hem de turizmle birleştireceğiz.”

Başkan Aras daha sonra beraberindekilerle birlikte esnaflara hayırlı işler dileklerini ileterek Mumcular Pazar yerini ziyaret etti. Pazar yerinde tüm esnafları dolaşan Başkan Aras, bu sırada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Aras, kendisine iletilen sorun ve talepleri de not aldırarak, çözüm üretilmesi için yanındaki birim müdürlerine talimatlar verdi.

Aras: Gıda A.Ş. yatırım yapabilecek duruma geldi

Başkan Aras Pazar yeri ziyaretinin ardından Mustafa Kalem Parkı içerisinde bulunan ve Bodrum Belediye Gıda A.Ş. tarafından yenilenen halı sahanın açılışını gerçekleştirdi.

Karaovaspor altyapı oyuncularının çiçekle karşıladığı Başkan Aras açılış öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Bu güzel günde aranızda olmaktan dolayı çok mutluyum. Güler yüzünüz, misafirperverliğiniz, Karaova dostluğu, sıcaklığı, arkadaşlığı, samimiyeti her zaman başkadır. Bu yörenin kültürünü korumak ve geliştirmek zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe ancak böyle hazırlayabiliriz. Herkesi düşüneceğiz ve özellikle Karaova'nın ekonomisini düşüneceğiz. Bunlarla ilgili projelerimiz var bunları yakında gündemimize alacağız. Hep beraber tartışıp geleceğimizi hazırlayacağız. Tabii ki çocuklar önceliğimiz ve bizim için çok önemliler. Çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, onların sosyalleşmesi, cep telefonu ve tabletten kurtulması, ancak onların sokağa çıkmasıyla mümkün olabilir. Bunun içinde spor tesislerine öncelik vermemiz lazım. Bu zaten çok küçük bir adım. Sağ olsunlar, Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.'nin kendi bütçesiyle yaptığı bir yatırım bu. Gördüğünüz gibi Gıda A.Ş. 3 ay gibi kısa bir sürede borcunu ödeyen ve yatırım yapabilen duruma geçti. Bunun için Gıda A.Ş.'yi yöneten ve çalışan tüm personelime teşekkür ederim. Aynı zamanda belediyemiz de zamanla idari ve mali disiplini sağlayıp yatırımların daha fazla sizlere ulaşmasını sağlayacak ve Karaovamız hak ettiği değeri bulacak.”

Kurdele sökerek açılış yaptı

Başkan Aras'ın konuşmasının ardından yenilen halı sahanın açılışı kurdele sökümüyle yapıldı. Burada da kısa bir açıklama yapan başkan Aras, “Biz kesip biçmeye değil düğümleri çözmek için geldik” dedi.

Yenilenen halı sahada meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarla ilk maçı yapan Başkan Aras daha sonra Karaovaspor altyapı takımlarının karşı karşıya geldiği müsabakanın da hakemliğini üstlendi. Halı saha açılışının ardından Mustafa Kalem Parkı içerisinde Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. tarafından işletilen kafeye giden Başkan Aras, burada bölge muhtarları ve birim müdürleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.