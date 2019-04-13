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Başkan Aras halkla buluşmalara devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halkla buluşmalarına devam ediyor.


Bodrum Belediyesi'nde vatandaşları misafir eden Başkan Aras tebrik ziyaretinde bulunanlara teşekkür ederek, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları Bodrum Belediyesi merkez binasında gerçekleşen ziyaretlerde, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a görevinde başarılar diledi.


Ziyaretlere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve Bodrum Belediye meclis üyeleri de eşlik ederken, vatandaşın istek ve şikayetleri konusunda notlar alındı.

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