Başkan Aras, iftarı yakaköy sakinleriyle yaptı

Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programlarının ilki Yakaköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iftar programlarının ilkini Yakaköy'de gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Ummuhan Yurt, Önder Batmaz ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı iftar yemeğinde buluşan Yakaköy sakinleri, hem Ramazan sofrasında bir araya geldi hem de aileleriyle birlikte oruç açtı.

Yakaköy köy meydanında kurulan iftar sofrasında önce vatandaşlara yemek dağıtan Başkan Aras, daha sonra sıraya girerek kendi yemeğini aldı. Oruçların hep birlikte açılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Aras, Ramazan ayının sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yaşandığı kutsal bir ay olduğunu belirterek, iftar davetine katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Aras, “Bu güzel ayda sizlerle birlikte aşımızı yemeğimizi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Malumunuz kısa süre önce sizlere hizmet etmeye başladık. Elimizden geleni değil, daha da fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Göreceksiniz çok kısa süre sonra herkese, her kesime, her bölgeye yetişeceğiz. Bunun için gece gündüz tüm belediye personelimizle birlikte çalışıyoruz ki sizlerin güvenine layık olabilelim.” diye konuştu.

Yakaköy'ün minik sakinlerine küçük birer bayram hediyesi de veren Başkan Aras konuşmasının ardından Yakaköy Muhtarlığı ile Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi'ni ziyaret etti.