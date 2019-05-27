Başkan Aras, Karaovalı gençlerin iftarına katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karaova'da gençler tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen iftar programına katıldı.

Mumcular pazar yerinde düzenlenen iftar yemeğinde çok sayıda vatandaş birlikte oruç açtı.İftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Aras, tüm Bodrum halkının Ramazan ayını tebrik ederek "Bu iftar yemeği bizim için çok anlamlı ve çok özel. Böylesine sıcak ve güzel bir atmosferde hepimizi bir araya getiren Karaovalı gençlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Mehteran, semazen ve Hacivat-Karagöz gösterisi ile renklenen iftar programının ardından vatandaşlarla bir süre daha sohbet eden Başkan Aras, daha sonra Mumcular Meydanı'na geçti. Burada meydanın düzenlenmesi ve aydınlatılması ile ilgili incelemelerde bulunan Aras, köy kahvesinde oturan vatandaşlarla da bir araya gelerek istek ve beklentilerini dinledi.

Başkan Aras, Mumcular'dan Bodrum'a dönüşte, Güvercinlik Mahallesi'ne uğrayarak burada devam eden sahil düzenlemesi ile ilgili incelemelerde bulundu.