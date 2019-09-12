Başkan Aras, makamı halkın ayağına taşıdı

“Halka daha iyi ve doğrudan hizmet yapmak istiyorsak şikayetleri beklememeli, makamı halkın ayağına getirmeliyiz” diyen Başkan Aras, tüm belediye personeline de “Ofislerinizden çıkın, vatandaşın sorunlarını dinleyin” talimatı verdi.

Bodrum Belediyesi'nin Açık Mikrofon toplantıları Karaova bölgesinden başladı. Çamlık, Kumköy, Pınarlıbelen ve Sazköy Mahallelerinde halkla buluşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt,birim müdürleri ve bazı meclis üyeleri ile birlikte vatandaşların dilek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Başkan Aras'ın ilk durağı Çamlık Mahallesi oldu. Turizm sezonunda her mahallenin acil ve öncelikli ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalıştıklarını belirten Başkan Aras “Beş aylık süre içinde katı atık toplama ve diğer yol ve diğer belediye hizmetlerinde bütün arkadaşlarımız gayretle çalıştılar. Onların sayesinde yazımızı kazasız belasız atlattık. Artık turizm yoğunluğu dışında kalan mahallelerimizden başlayarak her bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip çözüm üretme zamanı geldi” diye konuştu.

Vatandaşın şikayet ve taleplerine anında çözüm üretebilmek için bundan böyle tüm belediye yetkililerinin de katılımıyla periyodik olarak "Açık Mikrofon" toplantıları düzenleneceğini belirten Başkan Aras, "Temel amacımız vatandaşın problemini ilk elden alıp, sonucu bizzat kendisine iletmek olacak. Sizden gelen talep, istek ve öneriler çok değerli. Fakat Bodrum Belediyesi artık ‘şikayet' odaklı çalışmayacak. Belediye personeli ofiste oturmayacak, herkes vatandaşların arasında olacak. Biz ihtiyaçları ancak o şekilde tespit ederek, en hızlı şekilde çözüm üretebiliriz. Göremediğimiz aksaklıklar olabilir. Zaten vatandaşımız bizim gözümüz kulağımızdır. Bu konulara da derhal müdahale edilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin dilek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Toplantı sonunda Çamlık İlkokulu'nu ziyaret eden başkan Aras, okulun ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli birimlere ihtiyaçların derhal giderilmesi için talimat verdi.

Daha sonra Kumköy Mahallesi'ne geçen Aras, burada muhtar ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Aras ve ekibinin bir sonraki durağı Pınarlıbelen oldu. Yol ve aydınlatma konusundaki ihtiyaçların bir an önce giderilmesi talimatı veren Bodrum Belediye Başkanı Aras, İnişdibi'ndeki evlerin kapısını çalarak kısa ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan'ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk kez bir Belediye Başkanı'nın köylerine geldiğini ve kapılarını çaldığını söyleyen İnişdibi sakinleri, Aras'a teşekkür etti.

Açık Mikrofon Toplantısı, aynı gün Sazköy ve Kurudere mahallelerinde devam etti. Toplantılarda, Mumcular'da hizmete giren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü hakkında da bilgi veren Aras, Bodrum'un kırsal kalkınmasına yönelik projelerin adım adım hayata geçirildiğini anlattı.