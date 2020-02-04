İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıya, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve CHP Bodrum Meclis üyeleri katıldı. CHP Bodrum İlçe binasında kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantıda çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ortak fikir alış verişinde bulunuldu.


Toplantının ardından Başkan Aras, Bodrum Belediyesi'ne ek yapılan yeni hizmet binalarını, Yazı İşleri Müdürlüğü içindeki Nikah Salonu ile Muhtarlık Birimi Müdürlüğü'nü meclis üyeleri ile birlikte gezdi, yapımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.