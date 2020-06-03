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Başkan Aras mesaiye pedal çevirerek gitti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Bisiklet Günü’nde bisiklet kullanımına dikkat çekmek için mesaiye bisikletle gitti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet kullanımına dikkat çekmek için mesaiye bisikletle gitti.


Sabah saatlerinde Bodrum Bisiklet Kulübü üyeleri ile Ortakent Müskebi Kafe'de bir araya gelen Başkan Aras, buradan Bodrum Belediyesi Müskebi hizmet binasına gitti. Ortakent pazaryerine de uğrayan Başkan Aras, bisiklet kullanımına dikkat çekti. Başkan Aras ardından Bodrum Belediyesi Müskebi hizmet binası önünde Bodrum Bisiklet Kulübü üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mesaiye başladı.

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