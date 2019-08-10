Başkan Aras personeli ile bayramlaştı

Başkan Ahmet Aras gün içinde Konacık Mahallesinde bulunan Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Belediye Kademesi ile Yalıkavak Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne giderek buralarda görev yapan yönetici ve personelle bayramlaştı. Çalışan görevlilerle tek tek bayramlaşan Başkan Aras, yönetim kademesinin kapılarının sonuna kadar personele açık olduğu vurgusunu yineledi.

Bodrum Belediyesi'ndeki bayramlaşma, akşam saatlerinde ana hizmet binasında devam etti. Burada belediyenin tüm personeli ile bir araya gelen Başkan Aras'a sürpriz isimler eşlik etti. Bayramlaşma merasimine, tatil için Bodrum'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP İstanbul eski Milletvekili ve Oyuncu Berhan Şimşek de katıldı. CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt ile bazı Meclis Üyelerinin de bulunduğu bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Aras, “Çok önemli bir yerde ve çok önemli bir zamandayız. Bu zamanda, sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle bayram kutlamaktan dolaylı çok mutluyum. Yönetim kademesi olarak sizleri kucaklıyoruz. Kapılarımız, sizlere ardına kadar açık. Bu bayram hepimiz için yeni bir başlangıç, sevgi, umut ve ışık olur umarım.”diye konuştu.

Törende, Bodrum Belediyesi personeline hitap eden Berhan Şimşek de Bodrum'da yaz sezonunda 1.5 milyona ulaşan bir nüfusa az sayıda personelle hizmet vermeye çalışan Belediye'nin büyük işler başardığını belirterek “İstanbul'da bir ilçe belediyesi bile üç-dört bin personelle görev yaparken, Bodrum'da tahmin ediyorum ki bir kişi, üç kişilik iş çıkarıyor. Bu nedenle sizleri tebrik ediyorum.” dedi.

Daha sonra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler belediye personeli ile tek tek bayramlaşarak, bir de bayram tatlısı ikram etti.