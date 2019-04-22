Başkan Aras sezonun ilk kruvaziyerini karşıladı

MUĞLA (İHA) – Bodrum'a demirleyen sezonun ilk yolcu gemisindeki misafirleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras karşıladı.

Global Liman Holding tarafından işletilen Bodrum Yolcu Limanı'na gelen Malta bayraklı Mein Schiff 4 isimli yolcu gemisinin, yaklaşık 2 bin 700 yolcusu ve bin personeli bulunuyor. Acenta hizmetlerini Merhaba Gemicilik şirketinin yaptığı gemi, sezonun ilk büyük yolcu gemisi.

Karya Çiçekleri Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile gümrük sahasına giren çoğunluğu Alman yolcuları, Belediye Başkanı Ahmet Aras çiçekler ile karşıladı. Bodrum Yolcu Limanı Genel Müdürü ve Global Liman Holding Deniz Bölge Koordinatörü Aziz Güngör, Bodrum Liman Müdürü Haluk Hızlan ve Merhaba Gemicilik Seyahat Acentesi Yetkilisi Süleyman Uysal'ın da eşlik ettiği karşılama sonrasında Başkan Aras gemiyi ziyaret etti.

Mein Schiff 4 Kaptanı Sebastian Naneder ve ekibi tarafından karşılanan Başkan Aras'a geminin plaketini takdim edildi. Geçen yıl 4 defa Bodrum'a geldiği ifade eden Kaptan Naneder, bu güzel karşılamadan dolayı çok şaşkın olduğunu söyledi. Başkan Ahmet Aras ise bölge turizmine önemli katkı sağlayan kruvaziyer turizmi ile daha yakından ilgileneceklerini ifade etti. Gemi Kaptanı Sebastian Naneder daha sonra Başkan Ahmet Aras'a gemi ve seferleri hakkında bilgiler aktardı.

13 katlı gemide kısa bir tur atan Başkan Aras, daha sonra liman müdürleri ve tur şirketi yetkililerinin taleplerini dinledi. Başkan Aras, Paşatarlası Mevkii'nde bulunan Liman'dan çıkan gemi yolcularının bisikletlerle Bodrum'da kısa şehir turlarını rahatça yapabilmeleri için bisiklet ve yürüyüş yollarının yapılması için planlamalara başlandığını ve önümüzdeki sezona bölgenin çok daha güzel bir hal alacağını söyledi. Başkan Aras ayrıca kruvaziyer turizminde Bodrum'a ilginin artırılması için gerekli çalışmaların hayata geçirileceğini söyledi.